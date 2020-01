Vyrobit zmenšený dřevěný model byla pro oba šikovné učně výzva a nelehký úkol. Při tak malém modelu se téměř všechno dělá ručně. „Celé je to ruční práce, používali jsme řezbářské dláta a pilníčky. Kola a volant jsme dělali na soustruhu, kromě nich se nic nedělalo strojově,“ přiblížil sedmnáctiletý David Bojda.

Při práci na zhruba třiceticentimetrovém modelu narazili mladí truhláři na mnohá úskalí. „Nejvíce nám daly zabrat blatníky a drobné doplňky jako třeba dřevěný volant a světla,“ doplnil kolega Matěj Vadel. Veliký problém spočíval v předloze.

„Museli jsme pracovat jen podle jediné dochované černobílé fotografie a také čerpat z vyprávění a vzpomínek syna Josefa Sousedíka Tomáše. Dát to do měřítka aby auto co nejpřirozeněji vypadalo, nám dalo zabrat. Vytvořili jsme si nákresy a pohledy modelu, podle toho vyrobili různé šablony a měřidla a pak začala výroba,“ přiblížil mistr Jan Kratina.

Slova chvály a uznání

Za necelé dva měsíce se dílo podařilo. Tvůrci modelu předali elektromobil vedení Národního technického muzea v Praze při křtu knihy o Josefu Sousedíkovi za účasti významných hostů včetně ředitele Muzea dopravy, ředitele Železničního muzea či ředitele ČVUT.

„Pro všechny byl tento dar překvapením a nešetřili slovy chvály a uznaní. To nás těší, a také to, že náš model bude mít v Národním technickém muzeu stálé místo,“ dodal Kratina. Sousedíkův elektromobil je už druhý vystavený model v pražském muzeu, který vyrobily ruce vsetínských truhlářů. První model - rychlovlak Slovenská strela vystavilo už před léty Národní technické muzeum na trvalé expozici o vynálezci Sousedíkovi.

„Každý návštěvník si teď může oba modely prohlédnout a uvědomit si, jak významný člověk byl Josef Sousedík. A že právě ve Vsetíně je škola, která nese jeho slavné jméno,“ uzavřel Jan Kratina.