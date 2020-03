Hračka podle něj není připravena na to, aby ji někdo předělával na dálkově ovládaný model.

"Všechno se muselo vymyslet, jak to tam dát. Není moc návodů nebo zkušeností, jak to udělat, aby to bylo super. Bylo to asi tři čtvrtě roku práce. Každý den, než se to vůbec rozhýbalo, aspoň základní verze, tak to trvalo nějaké tři měsíce. Každý den čtyři hodiny u toho člověk musel sedět," uvedl devětadvacetiletý modelář.

Model traktoru váží zhruba 3,5 kilogramu. Na délku má 51 centimetrů, na šířku 21 centimetrů a vysoký je 28 centimetrů.

"Dělal jsem ho v kooperaci přímo s dovozcem John Deere. Dovolil mi použít loga a další věci, protože je to stoletá výroční sada traktorů, které dělali před dvěma lety. Jen komponenty mě přišly na více než 10.000 korun," řekl Hanel.

Modelářství se věnuje čtyři roky. Začínal s letadly, ale brzy mu začalo vadit, že kvůli povětrnostním podmínkám si s modely může zalétat jen několikrát do roka. Přeorientoval se proto na zemědělskou techniku.

"Jsem člověk, který chce být mimo hlavní žánr, tak jsem si řekl, že udělám pásový traktor. Vím snad jen o třech lidech, kteří ho v České republice mají," uvedl modelář.

Traktor návštěvníkům srazu modelářů předvedl i s kopií přívěsu od společnosti Krampe. Ve skutečnosti se podle něj používá například na silniční práce.

Kromě zemědělské techniky mohli lidé v Holešově vidět také modely stavebních strojů, kamionů a osobních aut v měřítku 1:14 až 1:16. Setkání modelářů se ve městě uskutečnilo potřetí.

"Letos přijelo 65 modelářů. Nejdál to měli kluci z Tovarného na Slovensku, přijeli i modeláři z Plzně nebo Mladé Boleslavi," uvedl hlavní organizátor Michal Brázdil. Na první ročník setkání dorazilo zhruba 30 modelářů, loni jich přijelo do Holešova téměř 40.