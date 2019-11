Až do nedělního odpoledne jsou zde k vidění nejen papírové modely zhotovené školáky a skládačky z kostek od nejmenších tvůrců, ale i unikátní historické plachetnice.

„Chtěli jsme ukázat, co naše šikovné děti umí vyrobit z papíru, plastu a dalších materiálů, že nesedí jen u počítače, ale trpělivě skládají dopravní prostředky, různé stavby a řadu jiných věcí, které vidí kolem sebe,“ lákal na přehlídku František Krumpolec z Klubu železničních modelářů Lutín.

„Někteří za to dokonce sklízejí ocenění na soutěžích, například vloni jsme měli vicemistra České republiky v papírových modelech,“ pyšnil se.

Na přehlídce jsou k vidění modely od čtyř desítek vystavovatelů.

„Počet modelů snad ani nelze spočítat,“ rozhlížel se pořadatel po zaplněných stolech auly školy.

Pochlubit se do Lutína přijeli i olomoučtí lodní modeláři s rozměrnými modely historických plachetnic a modely motorových člunů.

„Jsou to krásné práce, které jsou ozdobou výstavy,“ chválil kolegy Krumpolec

Výstava je otevřena v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin. Vstupné je 40 korun, děti do 15 let a senioři zaplatí polovinu a rodiny 70 korun.