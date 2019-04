Vlaky z Vyškova na Ivanovice na Hané budou po modernizaci trati jezdit po nové trase. Kvůli modernizaci se přesunou i některé zastávky. Vyškov dál trvá na vymístění nákladového nádraží.

Je to jen několik málo let zpět, co Vyškovský deník Rovnost informoval, že s pracemi na modernizaci tratě Brno – Přerov začne Správa železniční dopravní cesty v roce 2017. Následovalo několik změn termínů. Trať u Vyškova navíc povede jinak, než podle původních plánů měla.