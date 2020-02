„Sofijské náměstí je nejrušnějším místem v Praze 12 a je velká škoda, že právě největší z budov na náměstí, bývalý obchodní dům, není v moc dobrém stavu. Dlouho se počítalo s tím, že se přemění na radnici,“ popisuje modřanský starosta Jan Adamec (Piráti).

„Poté, co předchozí vedení rozhodlo o stavbě radnice na jiném místě, chceme Prior přestavět a konečně oživit funkcemi, které mají na náměstí své místo, tedy obchody, službami, kancelářskými prostory,“ říká starosta Adamec. Radnice nabízí budovu Prioru včetně obchodní pasáže Sofia do takzvaného pachtu, tedy obdoby nájmu, na 30 až 50 let, a očekává příjem skoro tři miliardy korun.

Nechtěné dědictví

Priory bývaly v 70. a 80. letech minulého století chloubou tehdejšího režimu, s rozvojem hypermarketů a nákupních center se však mnohé z nich staly spíš nechtěným dědictvím. Platí to zejména o menších obchodních domech v regionech, z nichž mnohé skončily jako vietnamské tržnice či second handy. Nevýhodou Priorů bylo z dnešního pohledu uspořádání interiéru s otevřenými patry bez dělených obchodních jednotek.

S tímto problémem se dodnes potýká i trojice legendárních pražských obchodních domů – Kotva, Máj a Bílá Labuť, které byly kdysi výkladní skříní Priorů. Všechny tři jsou aktuálně před rekonstrukcí, a to už několikátou v tomto tisíciletí, která by jim měla vrátit alespoň část zašlé slávy. Po několika přeprodejích jsou nyní Kotva, Máj i Bílá Labuť v rukách tuzemských investorů. Co přesně tam má po stamilionových investicích vzniknout, ale zatím nikdo z nich neodhalil.

Jeden i na Proseku

Málokdo už si vybaví, že Prior stával také na Proseku v Praze 9, u dnešní stanice metra. V 90. letech získal dvoupodlažní obchodní dům v takzvané malé privatizaci řetězec Fanda a otevřel tam jeden z prvních supermarketů v tuzemsku. Dalším vlastníkem pak byl španělský maloobchodní řetězec SYP. Dnes tady sídlí supermarket Billa a další obchody, přičemž původní podoba objektu se změnila k nepoznání.

Značka Prior nicméně ještě úplně nezanikla. Společnost se stejným názvem vlastní desítku nákupních center a další má na Slovensku. „Priory byly v devadesátých letech zařazeny do kupónové privatizace a v rámci ní jsme je postupně získali. Jednotlivé obchodní domy byly samostatné akciové společnosti, které v roce 1996 fúzovaly do jedné společnosti,“ vysvětlil Radovan Pilich, předseda představenstva společnosti Prior, obchodní domy.

Rekonstrukce tak už mají za sebou a pod novými značkami fungují například DBK na Budějovické v Praze 4 a obchodní centra Laso Ostrava, Chomutovka, Galerie Moritz Olomouc, Zlatá brána Prostějov či Galerie v Přerově. Velkou proměnou prošel předloni bývalý Prior ve Zlíně, což je původně funkcionalistická budova baťovské architektury z roku 1931. Nově je zde moderní Obchodní dům Zlín s kancelářemi i konferenčním centrem.