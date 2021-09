Opatření začne platit od září, ovšem místo jásotu vyvolalo mezi místními lidmi odpor a dokonce vznikla petice požadující jeho zrušení. Podepsaly ji téměř tři stovky lidí, přičemž tu žije kolem pěti set rodin.

Autoři petice spočítali, že nová rezidentní zóna se bude týkat bez dvaceti čtyř stovek parkovacích míst. „To jsme ale ještě nevěděli, že tam nebude zahrnuta ulice Moskevská naproti univerzitě a zdrávce a ulice Londýnská naproti parku. Z Moskevské naproti univerzitě se mi navíc ozval pán, co bude dělat, když tam před domem mají deset parkovacích míst pro šedesát bytových jednotek,“ vylíčil iniciátor petice Robert Merle.

Nejdůležitější argumenty

Místní si proto dali tu práci a spočítali všechny bytové jednotky, kterých se nařízení o modrých zónách týká. Je jich zhruba pět stovek. „Pokud to všechno dáme dohromady, tak na 400 parkovacích míst je 447 automobilů, takže ani my sami se sem nevejdeme,“ vypočetl Merle s tím, že o modrých zónách město rozhodlo nikoli na základě studie, ale dle jakýchsi údajných stížností od místních. „Ukažte mi místo v Ústí, kde si místní nestěžují na parkování,“ poznamenal.

Místní také upozorňují na to, že nákupem rezidenční karty nemají zajištěno, že po práci u domu zaparkují. Vlastně si jenom kupují tu možnost zaparkovat, což místní považují za podvod i s přihlédnutím k tomu, kolik rezidenční karty stojí. Jedno auto vyjde ročně na 1,2 tisíce korun, dvě už na šest tisíc. „Argumentů máme samozřejmě víc, ale tyto jsou nejdůležitější,“ řekl Merle s tím, že univerzita má přes devět stovek zaměstnanců a s bídou 230 parkovacích míst, přičemž situaci nijak neřeší.

Na to Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) reagovala ústy své mluvčí Jany Kasaničové s tím, že zavedení placeného stání je plně v pravomoci města Ústí nad Labem a UJEP bude zavedení nových úprav zdejšího parkování respektovat. „Dlouhodobě veřejně informujeme, že v souvislosti s budováním kampusu zajišťuje pro nově budované nebo rekonstruované objekty nová parkovací stání přímo v kampusu, tedy mimo okolní komunikace,“ uvedla.

V univerzitním městečku vzniklo například v souvislosti s přestavbou bývalé budovy A tehdejší nemocnice pro Fakultu umění a designu UJEP velké parkoviště přímo před budovou, rozsáhlý parkovací prostor lze nalézt na štěrkovišti v sousedství ulice Klíšská. „V loňském roce jsme s otevřením nového Centra přírodovědných a technických oborů v kampusu nově zprovoznili 230 parkovacích míst,“ pokračovala mluvčí.

Během pandemie covid-19 a v období distanční výuky podle Kasaničové většina studentů i převážná část akademiků univerzitu fyzicky nenavštěvovala. „Přesto byla parkovací stání na komunikacích v okolí kampusu stále plně obsazena. Lze z toho usuzovat, že vozidla studentů a zaměstnanců UJEP nemusí být příčinou nedobré situace s parkováním v okolí kampusu, ale může se i zde projevovat současný trend, kdy každá domácnost již nemá pouze jedno, ale více aut,“ podotkla Kasaničová.

Na opačné straně barikády

Situaci na Klíši kolem kampusu kritizují i další místní lidé, mezi nimi například Radek Vonka. Stojí ale na opačné straně barikády. Odpoledne a večer podle něj prostě není kde zaparkovat. Sám bydlí v Palachově ulici. Co se prý studentů týká, nemálo jich má auto a dojíždí denně, nebo týdně z blízkého, či dalekého okolí. Ti, co týdně, mají svá auta zaparkovaná na jednom místě od pondělí do pátku.

„Pak tu máme na velmi malém prostoru dvě velké základní a dvě velké střední školy se svými zaměstnanci. V ulici České mládeže bydlí živnostník, jehož tři pracovní dodávky plus několik osobních aut v rodině zakládají na stejný problém a mohl bych pokračovat. Jsem příznivec placeného parkování s vyšší cenou pro druhé a další auto,“ argumentoval Vonka na sociální síti facebook.

S lidmi z „Palachovky“ a okolí se v pondělí 30. srpna kvůli modrým zónám sešel náměstek primátora Pavel Tošovský a radní Miroslava Lazarová. „Původně jsem hlasoval pro modré zóny, ačkoliv je nepovažuji za ideální řešení, a to na základě informace, že studenti zaberou volná stání a místní nemají kde parkovat. Teď jsem se dozvěděl, že problémy s tím jsou, i když jsou studenti doma. V každém případě to budeme chtít probrat minimálně na poradě vedení města,“ dodal Tošovský.

Cena rezidenční karty, Ústí nad Labem



Před zdražením - Po zdražení

1. vozidlo 480 Kč - 1200 Kč

2. vozidlo 2400 Kč - 6000 Kč

3. vozidlo 4800 Kč - 15 000 Kč



Rezidentní stání v ostatních městech:



Pardubice

1. vozidlo 1 200 Kč

2. vozidlo 2 400 Kč

1 karta pro dvě vozidla 2 400 Kč



Hradec Králové

mimo centrum 1 000 Kč

2. vozidlo 3 000 Kč



Liberec

mimo centrum 500 Kč



České Budějovice

500 Kč