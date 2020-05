Už od minulého pondělí jsou otevřeny výdejny parkovacích oprávnění v jednotlivých městských částech. Web Parkuj v klidu, který provozuje magistrátní Technická správa komunikací (TSK), však občany prosí, aby veškeré úkony – pokud to lze – prováděli online. Podle TSK navíc lidé získali dostatek času, aby si případně mohli novou parkovací kartu koupit. Fronty zvyšující riziko nákazy virózou covid-19 by se tedy tvořit neměly.

„Stávajícím předplatitelům byla oprávnění o dobu přerušení provozu ZPS již automaticky prodloužena, takže neočekáváme žádné zásadnější komplikace,“ píše městská společnost v tiskové zprávě. Rezidenti tak „vydělali“ na přerušení celkem 56 dní platnosti navíc.

Obyvatelé městských částí, kde byly barevné parkovací zóny zavedeny, platí ročně 1200 korun. Pražský magistrát oznámil, že kvůli skoro dvouměsíčnímu výpadku systému zón placeného stání přijde o více než 140 milionů. Větší ztrátu způsobilo dočasné vypnutí parkovacích automatů a virtuálních hodin (zhruba 88 milionů), zbytek ztráty pak činí kompenzace „domácím“ motoristům.

Zóny v Praze 10

Městská část Praha 10 zavede na svém území zóny placeného stání. V první etapě by měly začít platit od 24. srpna ve Vršovicích a na Vinohradech, od října se přidají Strašnice a měsíc později budou parkovací zóny také v Malešicích. Radnice nechala občany zasílat připomínky, které by měla všechny vypořádat do úterý 12. května, výslednou podobu návrhu pak musí ještě schválit jak zastupitelé Prahy 10, tak pražský magistrát coby zřizovatel parkovacích zón v hlavním městě.

Nyní se tedy režim v Praze vrátil do stavu, kdy na modrých zónach mohou parkovat pouze rezidenti na základě platného dlouhodobého parkovacího oprávnění. Fialové zóny jsou určeny pro takzvané smíšené parkování – majitelé parkovacích karet tu mohou stát bez omezení, ostatní mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin po platbě v parkovacím automatu či prostřednictvím virtuálních hodin. Krátkodobé parkování pro návštěvníky pak zajišťují oranžové pruhy na svislém dopravním značení.

Od pondělního rána se také vrací obvyklá praxe, kdy špatné parkování odhaluje celkem devět monitorovacích aut firmy Eltodo. Během nouzového stavu tyto vozy sice v pražských ulicích jezdily, ale s nápisem Statistika na karoserii pouze sbíraly data pro vyhodnocení dočasného zrušení modrých zón.

Monitorovací autíčka nasnímají denně zhruba 130 tisíc státních poznávacích značek, přičemž odhalí přes tři tisíce přestupků. Tyto případy pak dál řeší městské policie, případně správní orgán.

„Zóny placeného stání zvýhodňují rezidenty v místě jejich trvalého pobytu, což je často jejich jediná a logická možnost, kde zaparkovat. Je na čase, aby se tento režim zase vrátil do své podoby,“ uvedl už dříve primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Podle reakcí v internetových diskuzích však pohled na (ne)fungování modrých zón Pražany rozdělil. Mnoho rezidentů (především centrální části města) si stěžovalo, že nemůže najít v okolí bydliště volné parkovací místo.