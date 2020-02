Rozšiřování modrých zón jako bič na řidiče jako on uvítali třeba v Králově Poli, kde budou majitelé aut nově platit za stání ve Staňkově ulici. Jakmile se totiž placené parkování přiblížilo k hranicím této městské části, řidiči odstavovali auta bez placení právě v královopolských ulicích. „Situace už tady začíná být katastrofální. Zavedení zón se podle informací z magistrátu zpozdilo. Žádáme ho ale, aby rezidentní parkování u nás bylo co nejdřív,“ potvrdila starostka Karin Karasová.

Ve zmíněné Staňkově ulici tak řidiči začnou platit už v červenci. A v listopadu už budou házet peníze do parkovacích automatů i v Sirotkově ulici v Žabovřeskách. „Je to klíčové pro spokojenost občanů. Máme tady totiž spoustu studentů a nájemců v bytech, kteří zahlcují sídliště i ulice s rodinnými domy velkým počtem aut, co by tady jinak nebyla,“ sdělila starostka Lucie Pokorná.



Podle ní během dvou let namalují dělníci modré čáry na celé území Žabovřesk. O rozšíření zón přitom uvažřují i v dalších městských částech. Podle černovického starosty Ladislava Kotíka by tamní zastupitelé i obyvatelé rádi na podzim viděli placená stání oblasti okolo Zvěřinovy ulice. „Sousedí s lokalitou Brna-středu, kde rezidentní parkování zavedou na podzim. Minimálně v této oblasti potřebujeme, aby lidé mohli využívat alespoň výhody takzvané květinky, to znamená parkovat v okolí,“ vysvětlil.

Nové lokality v centru v oblastech Křídlovické, Bezručovy a Dřevařské ulice zařadil magistrát do zóny B. „Návštěvníci budou mít první hodinu stání zdarma, poté zaplatí za každou hodinu třicet korun. Mohou tam také využít zvýhodněné návštěvnické předplacené oprávnění za čtyři stovky na týden, dvanáct set korun na měsíc nebo dvanáct tisíc korun za rok,“ vypočítal mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.



Všechny další nově zavedené oblasti pak podle něj budou v zóně C, kde mají návštěvníci první hodinu bez placení. Poté platí dvacetikorunu za hodinu parkování, a to pouze v době od pěti odpoledne do šesti ráno.

Město do rozšíření modrých zón investuje miliony korun. Za dopravní značení v jedné oblasti zaplatí v průměru tři až čtyři miliony.

Nové modré zóny

• Letos v červnu se ke stávajícím zónám přidají oblasti 1-09 (Křídlovická), 1-10 (Bezručova), 1-21 (Rybářská) a 1-15 (Dřevařská).

• V červenci magistrát rozšíří systém placeného parkování o oblasti 3-01 (Staňkova) a 3-02 (Botanická).

• Od září se zapojí také oblasti 1-06 (Špitálka), 1-07 (Trnitá), 1-16 (Žižkova) a 2-01 (Zborovská).

• A od listopadu se změny budou týkat oblastí 3-03 (Chodská) a oblast 2-02 (Sirotkova).