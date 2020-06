Oprášení starých plánů v části údolí Trusovického potoka obyvatele Bělkovic-Lašťan zaskočilo. Obec má vlastní vizi, jak zadržet vodu ve zdejší krajině. Megalomanskému projektu však konkurovat nemá. Jeho případné uskutečnění podle vedení obce musejí nejprve vyhodnotit odborníci.

„Mokřadem se zabýváme třetím rokem a rádi bychom uspěli se žádostí o dotaci na Ministerstvu životního prostředí. Podat bychom ji chtěli ještě v letošním roce,“ popisoval starosta Bělkovic-Lašťan Tomáš Němčic.

Starosta už má na stole zpracovaný projekt, který detailně řeší v minulosti podmáčený pozemek na okraji vesnice v blízkosti novostaveb, kde při jarním tání a dlouhotrvajících deštích stála voda.

„Vzniknout by zde měl mokřad a dvě tůně. Je to otázkou několika milionů korun, které bychom rádi získali od ministerstva,“ ukazoval Tomáš Němčic na rozlehlou louku pod lesem, v jejíž blízkosti vyrostly v posledních 15 letech na dvě desítky novostaveb.

V plánu i dva rybníky

V letošním roce se chce obec také poohlédnout po projektantovi dvou rybníků, které by Bělkovičtí chtěli obnovit dále proti proudu Trusovického potoka. Na jaře by mohly zadržovat vodu z tajícího sněhu a snížit průtoky při přívalových deštích, aby se rozvodněný Trusovický potok nerozlil do zastavěné části obce, jako tomu bylo přesně před 20 lety. V případě sucha by zase obnovené rybníky mohly nadlepšovat průtok v Trusovickém potoce.

Plánována přehrada Bělkovice

„Příští rok by mohl být hotov projekt a další rok pak samotná realizace. Máme i takovou úvahu, že bychom je zarybňovali a lidé by si mohli zachytat, postavit by se zde mohla rybářská bašta. Je to velmi hezké místo, kde bychom mohli najít atraktivní vyžití pro obyvatele obce i turisty,“ uvažoval starosta Němčic.

Obec nedávno vyčistila mlýnský náhon, což je rameno Trusovického potoka, a v Laštanech plánuje revitalizaci obecního rybníka. Odstranit chce nevzhlednou betonovou hráz a nahradit ji přírodě bližším řešením.

I lidé se snaží s vodou dobře hospodařit

„Mokřady a rybníčky si budují i sami obyvatelé na svých pozemcích. V posledních pěti šesti letech jich vzniklo několik. Voda by jinak odtekla pryč. Lidé ji využívají na zálivku, někdo má na zahradě koupací biotop,“ uvedl Němčic.

Plánované projekty podle vedení obce nemají za cíl „konkurovat“ megalomanskému vodnímu dílu v údolí nad Bělkovicemi-Lašťany, o kterém se mluví desítky let. Podle starosty Němčice zatím stejně půjde pouze o hájení lokality pro možnou stavbu a je otázkou, zda se nádrž někdy zrealizuje.

„Jestli přehradní nádrž Bělkovice má smysl z pohledu vodohospodářského a zda by to dávalo zároveň ekonomický smysl, musejí nejprve vyhodnotit odborníci. Zadržet vodu v krajině je potřeba a musejí se hledat všechny dostupné cesty. Sice je to nad obcí, ale mohlo by to mít přínos pro obce. Voda z nádrže by pro nás byla využitelná,“ zamýšlel se starosta.

Nádrž Bělkovice se ocitla na seznamu 31 nových lokalit, které chce Ministerstvo zemědělství zařadit do takzvaného Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Znamenalo by to hájení tohoto údolí pro možnou výstavbu vodní nádrže. Objemem významná vodní nádrž by podle vodohospodářů byla využitelná jako zdroj pitné vody. Význam by měla i pro nadlepšování průtoků v řece Moravě.