Podle místostarostky obce Evy Kardové to je průlom v přeshraniční spolupráci turistických center z obou stran Krušných hor. „Pro naši obec byla spolupráce s infocentrem v Altenbergu téměř nedosažitelná. Dlouhou dobu jsme neměli šanci uspět s nabídkou moldavské lokality u našich německých sousedů,“ uvedla. „U nás propagujeme vedle německého lyžařského střediska a Rehakliniky i další zajímavosti z lokality Altenbergu. Naopak propagace Moldavy se nám z opačné strany hranice zatím příliš nedařila,“ posteskla si místostarostka.

Obrat nastal až letos, kdy přišla nabídka o užší spolupráci právě na základě zájmu veřejnosti o hromadné jízdy po Moldavské dráze. Horské infocentrum proto připravuje materiál, který přiblíží možnost hromadných objednávek jízd, a to včetně snadných rezervací.

„Abychom dokázali lépe tuto nabídku zprostředkovat včetně dalších služeb, jako je rezervace v místní restauraci nebo prostoru pro setkání v nově vybudovaném sále poblíž nádraží a infocentra. Zatím je největší zájem o cesty z Moldavy do Oseku a zpět, kdy cílem je návštěva cisterciáckého kláštera,“ poznamenala Kardová.

Na Moldavu se Němci podívali v rámci propagační jízdy začátkem října. Do horské obce je vyvezl speciální vlak z Freibergu. Jednorázovou jízdu k příležitosti plánovaného kolejového propojení z Moldavy do Holzhau absolvovala padesátka cestujících. Vláček je vezl dlouhou objížďkou přes Bad Schandau, Děčín, Ústí, Teplice až do Moldavy v Krušných horách.

Němečtí přátelé železnice ji absolvovali v historických „Schienenbusech“ – motorových vozech s označením VT 2.09. Byla to pravděpodobně první jízda této série z rovinatého terénu do vysokých nadmořských výšek Moldavy.

„Připravujeme nabídky pro hromadné jízdy Moldavskou dráhou také například do Podkrušnohorského technického muzea v Záluží, hornické kolonie v Lomu, k pomníku obětem neštěstí na dole Nelson a samozřejmě k návštěvě štoly Lehnshafter v Mikulově nebo muzea hornictví v Hrobu,“ přiblížila místostarostka další plány.

Prohlubující se přeshraniční spolupráce s Německem může podpořit i delší dobu plánované propojení tratí mezi Holzhau a Moldavy. Stavba osmi kilometrů chybějících kolejí je reálnější poté, co se nedávno sešel saský ministr hospodářství, práce a dopravy Martin Dulig s českým ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem. Dulig po schůzce na svém facebookovém profilu zveřejnil, že jeho úřad už kvůli obnovení spojení mezi Mostem a Freibergem zadal studii proveditelnosti a na její vypracování uvolnil peníze.

Příznivci tohoto plánu to kvitují. „Považujeme to za výsledek dlouhodobé činnosti zájmových skupin Moldavská/ Freiberská dráha, které vznikly v roce 2017 a které sdružují města, obce a další instituce z obou stran hranice s cílem rozvoje historické přeshraniční trati Most – Moldava – Freiberg. A to nejen jako technické památky, ale i jako významného dopravního spojení pro turismus i pro osoby dojíždějící za prací či žáky,“ řekl předseda Českojiřetínského spolku pro oživení Krušnohoří Petr Fišer.