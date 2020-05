ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jak jste se ke své práci dostala a jak dlouho ji vykonáváte?

Už od školky jsem chtěla být sestřička, takže jsem vystudovala zdravotní školu a strávila jsem 25 let ve zdravotnictví. Před pěti lety mi umíral otec v léčebně dlouhodobě nemocných a tehdy poprvé jsem si uvědomila, jak smutným a neosobním způsobem člověk v takovém zařízení odchází. Začala jsem se zajímat o sociální služby a našla jsem to, co jsem hledala. Domov pro seniory, který byl na hony vzdálený léčebně dlouhodobě nemocných, a měla jsem to štěstí, že jsem tam mohla začít pracovat. Posledních pět let tedy pracuji v sociálních službách, na pozici vrchní sestra.

Jak dlouho pracujete v Mlékovicích a v čem je vaše zařízení výjimečné?

V Mlékovicích pracuji šest měsíců a po předchozích zkušenostech mohu říct, že výjimečné je naše zařízení opravdu lidským přístupem a týmovým duchem.

Máte v Mlékovicích aktuálně volné kapacity?

Ano, máme.

Uvažovala jste někdy o změně práce?

V posledních šesti měsících ne.

Jak zvládáte obavy z koronaviru, které v současné době nemohou nepřijít?

​Zvládáme je dobře, protože jsme připraveni.

Jak se s hrozbou vyrovnávají klienti?

​Vzhledem k povaze duševního onemocnění našich klientů hrozbu nákazy koronavirem v podstatě nevnímají.

Jakým způsobem zůstávají vaši klienti ve styku se svými příbuznými?

​Všemi možnými způsoby: telefonují si, píší e-maily i dopisy nebo pohledy. Rodiny posílají svým blízkým balíčky a my jim na oplátku formou video skypu ukazujeme, jak se jejich blízcí mají.

Jaké máte koníčky, je na ně nyní vůbec čas, kolik času trávíte v zaměstnání?

​V práci trávím hodně času, na své koníčky mám tedy čas až během víkendu. Ráda trávím svůj volný čas aktivně - procházky s pejskem, turistika, kolo, lyže, cestování. V zimě si ráda čtu a pravidelně chodím do sauny.

Jak se nejlépe odreagujete?

S rodinou nebo přáteli a svým psem, kdekoliv v přírodě.