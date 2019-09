„Soužití ve městě se zhoršuje. Roste agresivita nepřizpůsobivých spoluobčanů, a to i dětí, z nichž některé vyhrožují ostatním dětem. Městská policie nekoná, jak by mohla. Kde jsou v problematické hodiny? Slouží, když je klid. Navíc se neměří všem stejným metrem: slušný občan za malý přestupek, parkování, dostane pokutu, ale ostatní mohou dělat nepořádek, ale pokutu nedostanou?“ poukazoval za petiční výbor Jiří Řípa.

Petici adresovali zastupitelům a chtějí, ať situaci ve městě řeší. Požadují projednání zvyšující se kriminality nově příchozích nepřizpůsobivých občanů a činnost berounské městské policie. „Se ‚starousedlíky‘ jsme se domluvili, vycházeli jsme. S příchodem nových nepřizpůsobivých občanů se však situace zhoršila. Není přece normální, abychom se báli o děti a majetek si hlídali kamerami. Chovají se, jako by jim Beroun patřil. Strážníci jsou dva + asistenti. Není v jejich silách fungovat 24 hodin denně. Má to tedy vůbec smysl? A to chtějí radar!“ zlobil se muž, který petici podpořil, ale nepřál si zveřejnit jméno.

Petici podepsali i Romové

Petice s názvem „Petice pro BEZPEČNOST A BUDOUCÍ ROZVOJ Města Moravský Beroun“ vznikla 19. srpna a do minulého týdne ji podepsalo 426 obyvatel města. „Nikoho jsme neobcházeli. Nikde jsme nezvonili. Lidé sami přicházeli, že se dozvěděli o této petici a chtějí ji podepsat. Dokonce i někteří Romové, kterým jsme to rozmlouvali,“ uvedl Řípa, který protestní nótu odnesl na podatelnu městského úřadu.

„Poslední kapkou“, která přiměla místní občany, aby sedli ke stolu a podnikli nějaké konkrétní kroky, byl podle členů petičního výboru incident, k němuž došlo 4. srpna na náměstí 9. května. Při potyčce byly dvě osoby zraněny. „Není normální, aby se děly tyto věci. Toho člověka přizabili. Věříme, že incident bude řádně prošetřen a viníci potrestáni,“ uvedl Řípa.

Podle policie zatím nebyl nikdo obviněn. Prověřování zatím nebylo ukončeno. „Nadále probíhají úkony trestního řízení. V současné době případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví, nicméně pokud by prověřováním byly zjištěny skutečnosti nasvědčující spáchání jiného trestného činu, není vyloučeno, že může dojít ke změně právní kvalifikace, případně k jejímu rozšíření,“ sdělila Deníku policejní mluvčí Irena Urbánková.

Policie ujistila, že činí veškeré kroky, aby byl případ řádně objasněn. Zároveň rozptýlila spekulace, že těžce zraněný muž následkům potyčky podlehl. „V souvislosti s tímto případem neprověřujeme žádné úmrtí,“ sdělila v pondělí mluvčí.Petice Berounských zmiňuje také rekonstrukci městských nemovitostí a jejich přeměnu na byty pro sociálně slabé.

„Nechceme, aby město vytvářelo podmínky pro přistěhování dalších nepřizpůsobivých. Požadujeme, aby zde byly vytvořeny startovací byty pro mladé a začínající rodiny, které mají řádné zaměstnání. Nechceme, aby mladí z města odcházeli. Měla by být snaha je tady udržet,“ stojí v petici.

Podle starosty Moravského Berouna Tomáše Ferance se zastupitelstvo bude peticí zabývat. „Až bude doručena na městský úřad,“ reagoval v pondělí dopoledne. Jednotlivé body a nespokojenost petentů komentovat nechtěl. „Je určena zastupitelům města a já nejsem zastupitelstvo, nemám jim co říci jako starosta, mám jeden hlas v zastupitelstvu,“ vysvětlil.

Pomohla by bezdoplatková zóna?

Na zastupitelstvo se chce petiční výbor obrátit i s návrhem na zavedení takzvané bezdoplatkové zóny, jak o něm uvažovalo předchozí vedení berounské samosprávy, a nakonec od záměru upustilo v souvislosti s kritikou ze strany Agentury pro sociální začleňování.

„Vedení města lze ocenit za vstřícný a aktivní přístup ke spolupráci s Agenturou i neziskovým sektorem při podpoře uplatnění metod sociální práce v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, které ve svém důsledku vedly ke stabilizaci situace,“ hodnotil před pár měsíci krajský úřad, jak berounští nakonec situaci v problematických místech řešili.

Možnosti zavést bezdoplatkovou zónu se Berounští nezdávají. Ruku by pro ni zvedla například místostarostka Miroslava Šestáková. „Bude se znovu projednávat,“ reagovala.

Podle místostarostky má smysl toto opatření, které specifikuje oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, kde noví nájemníci nedostanou doplatek na bydlení, i kdyby splnili obecné podmínky pro jeho přiznání. „Ve Šternberku, kde pracuji a trávím zde část dne, bezdoplatková zóna funguje. Vidím v tom účinný nástroj, který by situaci v Berouně pomohl. V poslední době je velmi špatná. Je potřeba to řešit,“ reagovala místostarostka.

Napadení na zastávce

Podle místních před týdnem došlo k napadení muže na zastávce v Ondrášově. Tento incident však policie neprošetřuje, protože jí ho nikdo nenahlásil. „Ano, víme, že to nehlásil. Nechce. Obává se, aby se to neobrátilo proti němu,“ uvedli zástupci petičního výboru.

Městský úřad v reakci na petici poukazující na nárůst kriminality zejména nově přistěhovalých občanů v těchto dnech zveřejnil nejnovější policejní statistiku, z níž nevyplývá, že by se kriminalita v Moravském Berouně zvyšovala.

Zatímco letos eviduje Policie ČR od ledna do 31. července 28 trestných činů spáchaných na území města, vloni to bylo za stejnou dobu 36 případů, předloni 41 a v roce 2016 56. Podle dostupných informací nevzrostl ani počet oznámených a šetřených přestupků proti občanskému soužití či majetku.