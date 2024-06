/FOTO, VIDEO/ Vydatné bouřky nadělaly na Blanensku velkou paseku. S odklízením škod se například v Moravském krasu potýkali ještě v pondělí. Kvůli poškozenému vedení je Skalní mlýn stále bez elektrické energie a situaci zachraňují agregáty. Mimo provoz je tam Lanová dráha Macocha a pro veřejnost je zavřený Dům přírody Moravského krasu, kde v provizorních podmínkách odbavují jen předem objednané výpravy.

Takto vypadalo dno Macochy o víkendu. | Video: Se souhlasem Jakuba Gabriše a Vojtěcha Štrajta

„Elektřina tu nejede celý víkend. Podle posledních zpráv, co máme, ji mají nahodit snad v pondělí večer. V úterých bychom tak mohli znovu jezdit. Přívaly vody, co tekly od Sloupu, tady nadělaly pěknou spoušť. Na spodní stanici lanovky právě dokončujeme bezbariérovou úpravu s rampou pro vozíčkáře a kočárky. Naštěstí tam nedošlo k nějakým závažným škodám, ale nějaké opravy si to vyžádá. Máme trošku skluz, čeká nás kolaudace, v provozu by rampa měla být od srpna,“ řekl v pondělí dopoledne Deníku šéf lanové dráhy Radek Hejč.

Plné ruce práce mají už třetí den při odklízení bahna, nečistot a také čerpání vody v Domě přírody Moravského krasu. Pod vodou se tam ocitl výtah, šachty, sklad a část expozice. Blesková povodeň poničila také přístupovou cestu od Kateřinské jeskyně.

„Přesný rozsah škod ještě neznáme. Do objektu nám natekla spousta vody, bahna a také kamení z rozbité cesty. Vše se od víkendu odklízí. Jsme stále bez elektřiny, generátory použijeme na odčerpání vody. Expozice je pro veřejnost uzavřená, operativně a dle našich současných možností odbavujeme školy a předem objednané zájezdy. Zvládneme to. Kdy znovu otevřeme pro veřejnost, v tuto chvíli opravdu ještě nevíme,“ uvedla ředitelka Domu přírody Moravského krasu Tereza Tesařová.

Říčka Punkva je stále rozvodněná

Po dvoudenní odstávce jsou od pondělí opět přístupné světoznámé Punkevní jeskyně. Ovšem bez plavby na lodičkách po říčce Punkvě. Ta je totiž stále rozvodněná a navíc část podzemí je zanesená bahnem.

Turisté se tak v těchto dnech projdou jen suchou částí jeskyní. „Voda v Punkvě už opadává, ale plavba na lodičkách ještě není možná. V nejbližších dech se budeme snažit zprovoznit alespoň její zkrácenou verzi. Podle všeho bude poškozená elektroinstalace. V jaké rozsahu zatím nevíme,“ informoval vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jakub Gabriš.

Zatopený Dům přírody Moravského krasu.Zdroj: Se souhlasem Domu přírody Moravského krasu

Turisté, kteří měli zakoupené vstupenky a do uzavřených jeskyní se nedostali, můžou zažádat o změnu termínu prohlídky nebo jim bude vstupné vráceno. „Kontaktujte prosím správce předprodeje, jehož mail máte u on-line vstupenky uveden,“ sdělili pracovníci Punkevních jeskyní.

V sobotu se voda z rozlitého jezírka na dně propasti Macocha valila dál do podzemí přes betonové plato, kudy běžné chodí při prohlídkách turisté. V Kateřinské jeskyní nyní až do odvolání fungují v nouzovém režimu. Objednané výpravy provází průvodci za svitu baterek. Ostatní návštěvníky směrují raději jinam.

Ve Sloupsko-šošůvských jeskyní se pak také provádí po zkrácené takzvané zimní trase. „Zkrácená prohlídka o poslední zastavení je aktuálně také v jeskyni Balcarka, jeskyně Výpustek funguje bez omezení,“ upřesnil Gabriš.