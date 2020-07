Několik herců do ansámblu už Morkůvečtí mají. Jiné aktivně shánějí. „Zájem obnovit tradici vzešel od místních, kteří se vyjádřili, že by o podobnou aktivitu měli zájem. Tradici zde máme ostatně silnou. Vůbec nejvíce představení se hrávalo v padesátých a sedmdesátých letech minulého století. Divadla se hrávala o každém silvestru,“ vyprávěla Petrášová.

Nový kulturní dům slouží Morkůveckým už od roku 1999. Jeviště však žádné nemá. „Uvažovali jsme o tom, že bychom pořídili jeviště mobilní. Použít by se dalo jako vnitřní i venkovní,“ poodhalila plány starostka.

Už na podzim by na něm mohly vystoupit děti z tamní dětské skupiny Peřinka. „Děti nacvičily ke dni matek představení O pejskovi a kočičce. Protože bylo moc povedené, rádi bychom, aby ho viděli všichni místní,“ nalákala Petrášová.

Tradice divadelních ochotníků je na Břeclavsku ostatně velmi silná. „Hrávalo se v Kloboukách u Brna, tam bývaly dokonce i přehlídky. Také v Podivíně, kde jsou nyní skvělí loutkaři. Ale i ve Starovičkách nebo v Hustopečích,“ zavzpomínala divadelní ochotnice a režisérka Alena Chalupová.

Divadelní historii mají ale také Šitbořice, Krumvíř či Brumovice. „Za zmínku určitě stojí i působení bratří Mrštíků v Divákách a jejich ovlivnění divadla v Boleradicích. Tradice hraní jejich děl je u nás velmi silná. Jen Maryša se hrála minimálně čtyřikrát a poprvé ještě za jejich života. Velmi působivé bylo nastudování Roku na vsi v devadesátých letech - s tímto kusem jsme se dostali až na Olymp amatérského divadla do Jiráskova Hronova. Tehdejší publikum na něj vzpomíná dodnes jako na nejzdařilejší inscenaci,“ přiblížil zase boleradický ochotník Jiří Janda.

I on ví o tom, co se v Morkůvkách chystá. „Držím paní Brigitě všechny palce. Vzala si na sebe ale přetěžký úkol. Věřím však, že ochotnické divadlo zapustilo za ty desítky let natolik silné kořeny, že se určitě udrží,“ zmínil Janda.

V Boleradicích vědí, že za nimi stojí i velká podpora vedení městysu. „Podpora obcí je znát, ale je závislá na aktivitě a úspěšnosti souborů. Myslím, že si to jejich činovníci uvědomují a snaží se. V Boleradicích jsme letos obnovili krajskou divadelní přehlídku určenou pro soubory z jihu Moravy. Právě na ní si můžou divadelní ochotníci vzájemně předávat zkušenosti i vyslechnout si rady a hodnocení od renomovaných lektorů či režisérů. Byli bychom rádi, kdyby se do divadla v Boleradicích soubory rády vracely a hrály zde pravidelně svá představení. Vždyť naše divadlo, jediné kamenné s pravidelným provozem na Břeclavsku, si to zaslouží,“ zdůraznil Janda.

Zdroj: obec Morkůvky