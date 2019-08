Nejsou v něm lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení, pítka ani hřiště. Park je spíše pralesem protkaným starými asfaltovými cestami a malými černými skládkami v houštinách pod vysokými stromy, kde se líbí hlavně zvířatům.

„Připadá mi to přerostlé, ale na druhou stranu hustá zeleň v době sucha udržuje vlhko, takže mi nevadí, že park je divočina,“ svěřila se 65letá Vladislava, když u schodů do areálu míjela muže spícího vleže u lahve piva.

Divoká prasata a hromada odpadků

Seniorka na Hrabáku pravidelně venčí psy. Bydlí blízko, takže na vzdálenější Šibeník v centru města vůbec nechodí. „Hrabák znám dvanáct let. Dřív se v něm víc sekalo a byl vyholenější, ale vandalové tam jsou pořád. Když někdo vyleze ze křoví, je to nepříjemný pocit,“ sdělila. Ve čtvrtek ji vyrušila dvě divoká prasata, která pes v křoví vyplašil. „Naštěstí na nás kaňouři nezaútočili, ale viděla jsem je na cestě docela blízko. Horší bylo, když mi pes loni utekl na hromadu odpadků a asi se tam něčím přiotrávil. Jeli jsme rovnou na veterinu,“ dodala Vladislava.

Na Hrabák se od hlavní třídy Budovatelů vchází přes upravený parčík s počmáranou sochou. „Vedle schodů kdysi byly krásný terásky s lavičkami. Chodil jsem tudy do cirkusu. Bylo to prosekávané, ale teď je to park na houby,“ řekl u rozpadlé zídky starší muž popíjející pivo. Podle něj by stačilo alespoň prořezat vstup do parku a upravit terasy. „Teď je to, jako byste šel do džungle,“ dodal.

Radnice do odlehlejšího Hrabáku investovat nechce a zajišťuje jen běžné udržovací práce, například sběr odpadu a seč trávy u cest. Část zanedbaného parku by ale mohli změnit soukromí investoři. „V platné územně plánovací dokumentaci je v tomto parku navržena lokalita pro výstavbu rodinných domů, která je dopravně napojena z ulice U lesíka. V novém územním plánu města, který se zpracovává, je tato lokalita ponechána,“ sdělila Klára Vydrová z kanceláře primátora a tajemníka magistrátu.

Dojde k rozšíření záhradkářské kolonie?

Plán počítá se záborem území pro zhruba 80 rodinných domů, základní občanskou vybaveností a kultivací veřejného prostoru. Vše je podmíněno zpracováním územním studie. Pozemky od šachty určené pro výstavbu rodinných domů si město předloni cenilo na 16 milionů korun.

Město už loni potvrdilo, že také uvažuje o rozšíření ploch pro sousední zahrádkářskou kolonii, a to o 1,5 hektaru. Pokud bude územní plán s tímto návrhem schválen, budou si moci noví zájemci zahrádku u Hrabáku pronajmout. Druhé veřejné projednání návrhu nového územního plánu bude letos na podzim. První bylo v roce 2017 a úřady se po něm musely vypořádat se 167 podněty. Po úpravě dokumentace a vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí bude moci veřejnost návrh opět připomínkovat.

Park Hrabák vznikl v 60. letech minulého století na 60hektarové výsypce zrušené stejnojmenné šachty, která byla při rekultivaci zalesněna. Kdysi vládnoucí mostecká ODS slibovala před volbami v roce 2002 zvelebení areálu, ale nic se nedělo, pouze se za 400 tisíc korun opravilo hlavní schodiště.



V roce 2013 prošel park rozsáhlou prořezávkou hustého porostu a loni v něm museli myslivci odlovit přemnožená divoká prasata. V parku je městskou vyhláškou povoleno volné pobíhání psů, kteří ale musejí mít na čelistech náhubek.