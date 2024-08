„Děkujeme, že nám pomáháte dělat naše město hezčí,“ objevilo se v těchto dnech na facebookové stránce města Most.

Magistrát posléze doplnil, že zničený fotopoint bude z Mosteckého jezera odstraněn v příštím týdnu. „Budeme hledat nové řešení, které zabrání lidem ve vstupu,“ doplnil primátor města Marek Hrvol.

Lidé si i během relativně krátké doby jeho existence fotopoint oblíbili, vznikly u něj snad tisíce letních snímků. Proto je jeho ztráta mrzí.

„Neskutečný. Nemám slov. Možná by pomohlo hned od začátku hříšníky pokutovat nemalou částkou,“ napsala jedna z diskutujících na sociální síti.„Nedivím se, všude jsou zákazové cedule a lidi tam stejně lezou. Byla by jen otázka času, než by se stala tragédie. Držím palce nad novým řešením,“ doplnila další.

close info Zdroj: Deník/Martin Vokurka zoom_in

Někteří lidé navrhují, že by fotopoint mohla nahradit nějaká konstrukce určená přímo pro plavce: „Možná by to chtělo zamyslet se nad tím, co udělat skutečně pro lidi, nikoliv pro zviditelnění města. Taková rampa, ze které by se dalo skákat do vody, by nebyla na škodu a možná by odradila ostatní lézt někam, kam nemají, protože v té vodě kromě jednoho mola není vůbec nic,“ zněl jeden z názorů.