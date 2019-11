„Most Inteligence“ neměl být nikdy oslavován. Bude mít (znovu) dvě koleje?

Železniční most přes Vltavu v Braníku se označoval jako „most Inteligence“. V době komunistického teroru v padesátých letech minulého století na jeho stavbě v dělnických profesích totiž pracovalo mnoho právníků, lékařů či učitelů. Když však 30. května 1964 došlo ke zprovoznění Branického mostu, bylo to bez fanfár i bez účasti soudruhů z KSČ. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nyní uvažuje, že tudy po skoro šedesáti letech povede jedna z důležitých vlakových spojek v metropoli.

Branický most, který se lidově nazýval most Inteligence, by se po šedesáti letech mohl dočkat druhé koleje. | Foto: ČTK