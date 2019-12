Za dva roky by měli Mostečané jezdit výtahem do menšího kinosálu, než je Kosmos. Nové kino bude modernější, upozornila radnice.

Mostecké kino Kosmos. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Proti stěhování městské knihovny do kulturního domu Repre vznikla nedávno petice, ale proti plánovanému zrušení městského kina v budově Kosmos nikdo neprotestuje. Podle radnice kino nezanikne – promítání by se mělo do dvou let přemístit do rekonstruovaného Repre, kde má být nový kinosál přínosem.