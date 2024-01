Desítky let nebyl problém, pak se začalo u soudu řešit, komu vlastně most patří, tyto spory ale skončily tak trochu patovou situací… Most měl jít dolů už při rekonstrukci dálnice , ale rozhořely se spory ohledně vlastnictví. Dosud lituji, že Nejvyšší soud neurčil vlastnictví. Určil jen nevlastnictví a na to ŘSD teď trochu hraje.

Nepožadoval obec písemně garanci, že most je kompenzací za polní cesty a tak bude stát po dobu existence dálnice? Prohledal jsem všechno, archivy v Kamenici, v Jihlavě, v Praze i v Brně a nikde není psáno, že jde o kompenzaci. Našel jsem jen smlouvu o převodu na místní národní výbor, která naštěstí nebyla dobře udělaná a tak se most nepřevedl.

Úvodem bych se vrátil do sedmdesátých let minulého století. Protestovali tehdy místní kvůli zrušeným cestám k polím? Člověk si musí vzít dobu, jaká tehdy byla. Protesty úplně nešlo dělat, ale za mě místní pochopili, a tak to pořád říkáme, že most je kompenzace za tři zrušené polní cesty. Zemědělci se dál dostali na druhou stranu dálnice a co jsem četl, nikdo proti její výstavbě nebyl.

Minimálně bychom věděli, s kým máme jednat a bylo by to jednodušší, ŘSD by se nám nevyvlékalo z různých žádostí s tím, že oni vlastníkem nejsou a tak je to nezajímá. Jejich jednání kritizoval i jihlavský magistrát. Když se jim to hodí, tak jsou vlastníkem mostu a když se jim to nehodí, tak vlastníkem mostu nejsou.

Jsou lidí v Řehořově jednotní v tom, co chtějí, nebo jsou tam různé skupiny, kdy jedna požaduje most, na který mohou traktory, jiné stačí lávka pro pěší a další nepotřebuje nic?

Skupina, která nic nepotřebuje, tam není. Nejvíc lidí chce obnovit stávající most, aby tam mohla dál jezdit technika. A stejný názor mají i okolní vesnice, Nadějov a Věžnice.

Termín demolice se několikrát posunul. Těší vás, že most zůstal stát o necelý půlrok déle, než se předpokládalo?

Za mě to úplně roli nehraje. Technika tam jezdit nemůže, obtěžujeme Věžnice, což starosta, pan Kriegsmann, nese nelibě. Jen je dobré, že jsme v listopadu oslavili výročí mostu a že jsme tam mohli udělat Novoroční pochod, toho se zúčastnilo padesát občanů Řehořova, šedesát z Nadějova. Bylo to fajn rozloučení.

Most měl jít k zemi loni na podzim, pak se termín posunul na začátek letošního ledna, následně na druhou polovinu tohoto měsíce a nejnověji na duben. Co si o tom myslíte a je podle vás poslední termín již skutečně tím finálním?

Ten podzimní termín bych nazval takovou právně-procesní nutností. Ministerstvo dopravy muselo uložit demolici mostu nejprve neznámému vlastníkovi mostu, který ji samozřejmě neprovedl. A s ohledem na to rozhodlo ministerstvo o náhradním výkonu, jehož provedením pověřilo ŘSD, které si zvolilo lednový termín. I v rámci ledna 2024 měnilo ŘSD dny demolice, ale to už mě u této organizace nepřekvapuje. Chtěl bych však připomenout jednu věc…

Kterou?

Ministerstvo stanovilo ŘSD, aby provedlo demolici do 90 dní od právní moci usnesení. Znamená to, že dubnový termín, o kterém ŘSD mediálně mluví, je právně zatím dost na vodě a dokud nebudeme mít něco od ministerstva, tak tomu nevěřím. Ten lednový termín s ohledem na počasí na Vysočině byl však nesmysl od počátku, ale nějak jsme s tím pracovali a byli jsme připraveni uspořádat v termínu demolice u mostu oficiální veřejné shromáždění. Toto se nám tak zřejmě posune, ale zatím nevíme na kdy.

Aktuálně ŘSD nabízí pomoc, konkrétně peníze na nový most získané přes dotace. To neberete?

To je takový danajský dar, který zcela popírá tu kompenzaci za tři polní cesty. Prezentuje se to, že nám jsou schopní pomoci s dotací, když si most převezmeme. To je pěkné, ale co my budeme potom dělat? Obec s dvěma tisíci obyvateli bude vlastnit most a to nejsme schopni v rozpočtu utáhnout.

Možnost vybudování lávky pro pěší jste smetli ze stolu rovnou?

O té lávce se pouze mluvilo, podle mě na ní není ani projekt. Ale pro nás není přijatelná. Spousta místních tady chce jezdit zemědělskou technikou. Za mě je jedinou variantou vybudování nadjezdu pro techniku.

Most nyní půjde k zemi, ale pro vás tím celá věc nekončí. Dokážete odhadnout, za jak dlouho by mohlo dojít k nějakému finálnímu rozhodnutí?

Rád bych optimisticky řekl, že to bude do pěti let, ale osobně si myslím, že to bude na celou řadu let, než se něco vyprojektuje a něco se dohodne se státem. A je otázka, jestli půjde domluvit se, jestli to nebudeme muset řešit soudní cestou, žalovat stát. To je ale poslední varianta, to člověk úplně nechce, jen někdy jiná varianta není. A to může být deset i více let, hrozná doba. Nechci být pesimistický, že to bude po roce 2030, ale trochu se toho bojím.