Na kmeni lípy vedle sochy T. G. Masaryka v Mostě se objevil zvláštní zelený vak. Je to novinka proti suchu. Odolný plastový pytel naplněný desítkami litrů vody funguje jako kapková závlaha ve vyprahlých oblastech světa. Dírkami na dně vaku voda pomalinku prosakuje přímo ke kořenům a neodpařuje se. Pomůcka na opakované použití nahrazuje méně efektivní kropení hadicí a šetří vodou.

Jednoduchou americkou technologii testují před horkým létem městské technické služby, které nakoupily za 30 tisíc korun 30 vaků. „Věřím, že se nestanou terčem vandalů nebo nenechavců a zůstanou tam, kde mají být,“ informoval ředitel technických služeb Václav Zahradníček.

Nenápadná aktivita ukazuje, že Mostecko bere sucho vážně. Ministr životního prostředí Richard Brabec, který nedávno navštívil přehradu Fláje, v Litvínově konstatoval, že vysychají zdroje podzemní vody a je nutné neplýtvat a víc využívat déšť, třeba na splachování WC, což stát dotuje. „Pracujeme na dalších projektech, abychom byli připraveni na krizová léta,“ uvedl ministr. Nevyloučil vznik regionálních komisí sucha, které by v nouzi odběr vody regulovaly.

Obří vodní soustava

Mostecký poslanec a zastupitel Jan Schiller připustil, že sucho může ovlivnit rozhodování o budoucím provozování zatopených šachet na Mostecku a okolí. „Můj osobní názor je, že nám jezero Most ani pozemky nikdy patřit nebudou, protože jezera po těžbě budou zřejmě vyhodnocena jako strategický zdroj vody pro celou republiku,“ sdělil Schiller.

Mostecká zastupitelka a náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová upozornila, že vláda v květnu posoudí záměr důlní jezera propojit a vytvořit obří podkrušnohorskou vodní soustavu, která by sloužila i k rekreaci a výrobě elektřiny. „Je to hudba budoucnosti,“ řekl primátor Jan Paparega, který čeká na stanovisko vlády, protože město má o státní jezero Most zájem.

Na to, že oblast kolem Mostu bude jednou z největších zásobáren vody v ČR, upozorňoval před lety krajinný ekolog Stanislav Štýs. „Ve vytěžených prostorách pod Krušnými horami vzniknou do poloviny století vodní nádrže o celkové kapacitě 2,2 miliardy metrů krychlových velmi čisté vody, která bude použitelná k mnoha účelům. To zhruba odpovídá polovině současné kapacity všech vodních nádrží a rybníků v celé České republice,“ upozornil Štýs. Zavodnit se mají doly ČSA, Vršany i Bílina, kde se plánují také lesíky s rybníky pro rekreaci.

Podle Severočeské vodárenské společnosti se obyvatel Ústeckého kraje problémy s nedostatkem pitné vody netýkají. „V porovnání s jinými regiony je na severu Čech situace příznivá. Máme totiž unikátní distribuční systém, díky kterému mají obyvatelé celého regionu dostatek vody i při extrémním suchu,“ uvedl šéf společnosti Bronislav Špičák.

Omezte sekání trávy

Starosti si ale dělají ochránci přírody. Doporučují omezit v obcích časté seče trávníků, které urychlují vysychání půdy. „Pokud chceme vodu v půdě uchovat, je vyšší vegetace na travnatých plochách nezbytná,“ uvedla Martina Kišelová z Českého svazu ochránců přírody.

Její kolega Petr Stýblo dokonce radí, aby lidé suchu přizpůsobili péči o divoká zvířata, o které se zvykli starat spíše v zimě. „Zejména ve městech mnoho zvířecích druhů trpí nedostatkem vody. Pomoci přitom může každý,“ sdělil Stýblo.

Podle něj stačí dát na zastíněný trávník misku s pravidelně obměňovanou vodou. Ta zachrání ptáky, ježky, veverky i některé brouky. Mělká miska, kterou je třeba alespoň jednou za týden umýt, je podle ochránců přírody lepší než jezírko, bazén či sud s vodou, kde se zvíře může utopit.