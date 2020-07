Turisté i sběratelé si mohou koupit dvě nové pohlednice s tématem obrazů Mostecka. Jejich autorem je mostecký malíř Eduard Bárta. Pohlednice se prodávají zatím pouze v turistickém informačním centru na radnici nebo přímo u autora. Cena každé je šest korun.

Most má nové umělecké pohlednice vzniklé podle obrazů Eduarda Bárty | Foto: reprofoto

První s názvem Ona a On je vzpomínkou na starý Most s dominantou zbořené barokní zvonice a přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie, jak asi město vypadalo kolem roku 1800. "Je to pohled z úpatí vrchu Hněvín. Vytvářel jsem jej s pomocí starých map a pohlednic či historických fotografií," uvedl malíř.