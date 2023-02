Most přes Jizeru u Mnichova Hradiště jde k zemi. Nový zprovozní za dva roky

/VIDEO, FOTO/ Pouhých třiatřicet let vydržel stát most přes Jizeru u Kláštera Hradiště nad Jizerou. Odborníci konstatovali, že je ve velmi špatném technickém stavu a krajští silničáři vyhodnotili, že bude výhodnější celý most zbourat a postavit nový, než se snažit o rekonstrukci toho stávajícího.

Most přes Jizeru u Mnichova Hradiště jde k zemi. Nový zprovozní za dva roky | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický