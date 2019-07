Důvodem je oprava mostu na slovenské straně přes říčku Výtržina před Holíčem, u odbočky na tamní letiště. „Most se bude bourat a stavět nový. Stavbu provádí Slovenská správa ciest,“ potvrdil mluvčí hodonínského úřadu Josef Horníček.

Uzavírka silnice:

-Silnice I/51 z Hodonína do slovenského Holíče bude zcela uzavřena.

-Uzavírka začíná 22. 7. a končí 31. 10. 2019.

-Důvodem je rekonstrukce mostu na Slovensku přes řeku Výtržinu.

-Autobusy nahradí vlaky

-Objížďka povede přes Sudoměřice a Skalici

Objízdná trasa pro osobní i nákladní auta povede po silnici I/51 kolem Hodonína a silnicí I/70 kolem Sudoměřic ve směru na Skalici a Holíč.

Kvůli zavřené silnici ruší také jihomoravský dopravce autobusové spoje. Místo nich se lidé ale svezou po patnácti letech vlaky, které je nahradí. „V provozu zůstane jediná autobusová linka a to číslo 910 z Hodonína do Veselí nad Moravou, nebude však jezdit do Holíče,“ informoval mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.

Mezistátní dopravu zajistí vlakové soupravy na trati, která byla patnáct let nevyužívaná. Mezi oběma městy bude až do posledního října letošního roku vyjíždět v pracovní dny deset spojů v každém směru, v nepracovní dny jich bude šest. „Vlakovou dopravu objednal kraj ve spolupráci se slovenským ministerstvem dopravy a výstavby právě v souvislosti s rekonstrukcí hraničního mostu u Holíče. Zabezpečí ji České dráhy ve spolupráci s Železniční společností Slovensko,“ upřesnil mluvčí slovenského dopravce Tomáš Kováč.

Platit lze v obou měnách

Spoj bude mít na šestikilometrové trase mezi hlavními nádražími jednu zastávku, a to ve stanici Hodonín zastávka. „Jízda mezi oběma městy vyjde na 1,2 eura, tedy zhruba 31 korun. Platit bude možné v obou měnách,“ poznamenal mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Informace o jízdních řádech najdou cestující na webových stránkách společnosti KORDIS idsjmk.cz.

V době uzavírky silnice I/51 ve směru na Slovensko budou silničáři opravovat také přibližně kilometrový úsek takzvaného malého obchvatu města. „Přesně od kruhového objezdu u ekonomické školy po výjezd z areálu ZZN před železničním viaduktem. Náhradní trasa povede objížďkami,“ oznámil mluvčí Horníček.

Na druhou stranu právě v pondělí uvolní silničáři cestu přes most v Brněnské ulici. „Rekonstrukce vozovky, kterou prováděl kraj za přibližně šedesát šest milionů korun je u konce,“ potvrdil Libor Olšák z krajské Správy a údržby silnic.