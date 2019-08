Jen dobře informovaný občan se může stát aktivnějším občanem. To je slogan, pod kterým město Most na konci srpna zavede novinku Mobilní rozhlas, díky níž bude komunikovat s obyvateli daleko více, než tomu bylo dosud.

Centrum Mostu | Foto: Deník/Martin Vokurka

„Už jsme o možnosti zavedení tohoto systému hovořili v minulosti. Je to moderní komunikace, která dokáže informovat o množství zpráv ze samosprávy, a to nejen na území města jako celku, ale i z jeho konkrétních částí, a to nejen směrem k obyvatelům. Také občané budou moci upozorňovat na události nebo posílat podněty,“ řekl primátor Jan Paparega.