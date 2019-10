„V současnosti dokončujeme kanalizace, na mostě byly dokončené římsy, provedena izolace mostovky a práce pokračují v dalších vrstvách,“ popisoval v tomto týdnu mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Stavbařům se podle investora daří zvládat práce podle stanoveného harmonogramu.

„Daří se nám úspěšně řešit všechny dílčí komplikace, které se u staveb podobného rozsahu běžně objevují,“ uvedl mluvčí.

Řidiče, kteří po stržení frekventovaného mostu musejí po objízdných trasách, ujišťuje Povodí Moravy, že termín dokončení jeho nástupce platí – konec letošního roku.

„Co se týče otevření, stále počítáme s avizovaným termínem do konce letošního roku,“ ubezpečil Petr Chmelař.

Na řadu přijde další most

Po zprovoznění nového mostu v Komenského ulici začnou stavbaři bourat most v Masarykově ulici s tramvajovým provozem. Řidiči nadále musejí počítat s komplikacemi v dopravě. Výstavba nového mostu v Masarykově ulici nedovolí oproti původním předpokladům zachování tramvajového provozu po jedné koleji, protože by to nebylo bezpečné.

Výluky mezi nádražím a historickým centrem využije město k rekonstrukci tramvajové tratě v ulici 8. května a opravám mostů přes Bystřici a Mlýnský potok.