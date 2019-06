Most u Bristolu už se rýsuje. Takto teď vypadá

/FOTOGALERIE/ Konstrukce nového mostu v Komenského ulici v Olomouci už spojuje oba břehy řeky Moravy. Podle Povodí Moravy, které je investorem stavby, jdou práce podle plánu a auta by na nový most vjet do konce letošního roku.

Autor: Redakce