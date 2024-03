Stávající most přes železnici už delší dobu dosluhuje. Stavebníci ho proto téměř celý odstraní a vybudují nový. „Všichni asi chápeme, že most, který je v havarijním stavu, se musí opravit. Nicméně je zarážející, že jeho špatný stav je znám již minimálně od roku 2016 a tolik let nebylo vyvinuto podstatně větší úsilí, aby došlo k nápravě,“ podotknul lelekovický starosta Aleš Mikauš.

Investorem a zadavatelem zakázky na opravu je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Společnost momentálně hledá zhotovitele stavby. „Pokud vše půjde dobře, myslíme si, že bychom mohli v květnu začít. Práce potrvají devatenáct měsíců,“ uvedl ředitel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.