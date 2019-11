Most řeší svou budoucnost. Nový územní plán by mohl změnit tvář města

Most chce umožnit další výstavbu rodinných domů, rozvíjet okolí jezera Most a podpořit podnikání. Vyplynulo to z opakovaného veřejného projednání návrhu nového územního plánu, který určí, co a kde se bude moci ve městě stavět. Upravený návrh, který reagoval na 181 námitek a připomínek z roku 2017, by mělo zastupitelstvo schválit nejpozději do dvou let, než přestane platit územní plán z roku 2002.

Na radnici v Mostě bylo v pondělí 25. listopadu veřejné projednání návrhu územního plánu města. Přišlo několik desítek lidí. | Foto: Deník / Martin Vokurka