Odpověď na otázku, se kterou si už před rokem 1989 lámali hlavu komunisté, má najít nová pracovní skupina. Tvoří ji desítka lidí, většinou politici ze zastupitelstva a pár úředníků.

Na první únorové schůzce si vyměnili první názory a fakta o Chanovu. Na dalším setkání by měli podrobněji rozebrat konkrétní návrhy, například nahradit neopravené a opouštěné paneláky něčím jiným. „V souvislosti se záměrem kontejnerového bydlení jsme nevyloučili, že se pojedeme podívat do Vsetína na kontejnerové městečko nebo se inspirujeme jinde,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol (ProMOST).

Radnice se v minulých letech netajila tím, že chce Romy na periferii Mostu udržet a že svůj Chanov nezbourá ani neprodá, aby město uchránila před nechtěnou migrací a dalším sociálním napětím. Proto s pomocí dotací před sedmi roky investovala desítky milionů korun do rekonstrukcí několika zdevastovaných chanovských paneláků, do zateplení místní školy, úprav veřejných prostranství a výstavby chodníku Chanov Most. Zatím to vypadá, že si město Chanov nadále ponechá. Do letošního radničního rozpočtu zastupitelstvo schválilo investici 15 milionů korun na bydlení v Chanově, což může zahrnovat i výstavbu kontejnerového bydlení. Tento název se objevil v původním návrhu rozpočtu, ale kvůli negativním ohlasům ho radní změnili na korektnější výraz „Obecní byty Chanov“, který nabízí více možností.

Podle opozičního seskupení Piráti a Zelení pro Most (PaZ) je však kontejnerová segregace ve Vsetíně příkladem špatné praxe. Radní by se podle PaZ měli ve 21. století inspirovat zahraničím, například Německem či Velkou Británií, kde jsou v oblasti sociálního bydlení vepředu.

Zastupitel Jan Hrubeš (PaZ) se navíc obává, že schůzování skupiny politiků bez širší odborné podpory a důkladných analýz Chanov nevyřeší. Podle něj se celá záležitost dlouhodobě zanedbává. „Dokud se neděje v Chanově nic alarmujícího, tak se o něj vedení města nezajímá,“ konstatoval opoziční zastupitel. S kolegy doporučuje variantu, že pro Most může být levnější úprava části chanovských paneláků, na kterou lze získat dotaci, zatímco na nové kontejnerové bydlení ne.

Záměr umístit na sídlišti první kontejnery vyvolal loni v Chanově rozruch a rozporuplné reakce. Přestože zveřejněná vizualizace dvoupodlažního modulového domku s několika byty vypadala lépe než zničené paneláky, řada Romů nepopulární kontejnerový systém zkritizovala. Atmosféru v té době navíc rozjitřila volební kampaň slibující v Chanově výstavbu vesnice pro lůzu. Proto se objevily hlasy, že by radnice měla s Romy o budoucnosti Chanova komunikovat a třeba uspořádat místní schůzi, aby předešla fámám a posílila vztah obyvatel k sídlišti. „Tak by to mělo být,“ uvedl starousedlík Peter Bažo z Chanova. Se sousedy je přesvědčen, že lepší než kontejnery budou opravy bytů s pomocí obyvatel.