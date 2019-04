Městská správa sociálních služeb v Mostě zvýšila od 1. dubna ceny, které neměnila několik let. Nové sazby se týkají domovů pro seniory, penzionů, denních stacionářů i pečovatelské služby. Například u ubytování v domovech vzrostla cena o 10 či 20 korun za den podle typu bydlení a u penzionů o 10 korun za metr čtvereční. „Stále patříme ve srovnání s jinými městy k nejlevnějším,“ sdělil ředitel správy Martin Strakoš.

Městská příspěvková organizace reagovala novým ceníkem na celostátní růst nákladů. Radnice letos zařízení dotuje částkou 42 milionů korun, před šesti lety to bylo 32 milionů. „Věřím, že pro seniory bude navýšení únosné. Zůstáváme nadále pod úrovní maxima, které umožňuje vyhláška,“ sdělila náměstkyně primátora pro oblast školství, kultury, sociálních věcí, zdravotnictví a informatiky Markéta Stará.

Například denní poplatek za menší jednolůžkový pokoj stoupl ze 160 na 170 korun, maximum je podle vyhlášky 210 korun. Celková cena za bydlení vzroste měsíčně o stovky korun, ale konečné výdaje se mohou u uživatelů lišit podle toho, kolik si objednají doprovodných služeb.

O 10 korun se zvýšila úhrada za stravu, která teď na den stojí 137 a pro diabetiky 150 korun. Dvacetikorunu si připlatí klienti denního stacionáře například za pomoc při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko či za asistenci při koupání. Zvedly se také úhrady za základní činnosti pečovatelské služby, například o dvě koruny za dovoz či donášku jídla, o pětikorunu za praní a žehlení nebo za velký nákup. Pomoc při podávání jídla a pití podražila o 20 korun.

Obyvatelstvo města stárne

Populace Mostu stárne, což je republikový i evropský trend. Ve městě je na trvalém pobytu hlášeno necelých 65 tisíc obyvatel a z toho 12 tisíc jich má 65 a více let. Průměrný věk v Mostě od roku 1997 vzrostl z 36 na 42 let, a proto se očekává výstavba dalších zařízení pro seniory.

V ulici Táboritů už vzniká domov pro lidi s demencí a přidat se mají další investoři. Sama radnice uvažuje o využití opuštěné budovy bývalého infekčního oddělení v areálu nemocnice. V rozpočtovém výhledu na roky 2019 – 2021 je několik milionů korun na projekční přípravu. „Areál nemocnice se přímo nabízí pro nějakou sociální službu,“ sdělil náměstek primátora pro oblast rozvoje, majetku, městských služeb a ekonomiky Marek Hrvol.

Se stárnutím Mostečanů radnice počítá i ve svých rozvojových záměrech a vychází z něj při plánování dopravní obslužnosti. Například podle analýzy v Plánu udržitelné městské mobility z roku 2018 budou v roce 2050 senioři, kteří mají zvýhodněné MHD, tvořit třetinu obyvatel Mostu. Seniorů je už mnohem víc než dětí – na 112 důchodců od 65 let připadá 100 dětí od kojenců po školáky do 14 let.

„V Mostě se dá největší pokles očekávat u věkové kategorie 25 – 34 let, kdy oproti současnému stavu bude v roce 2030 v této kategorii o přibližně 35 procent osob méně. Naopak největší přírůstek, o 35,5 procenta, bude u věkové kategorie 70 až 84 let,“ uvádí analýza.