„S rizikem zavlečení štěnic a podobného hmyzu vzhledem k socioekonomickému faktoru regionu počítáme. Pokud tato situace nastane, jednáme v souladu s příslušnými předpisy a k řešení objednáváme specializovanou firmu,“ sdělil Deníku ředitel zdravotní péče Nemocnice Most Petr Najman.

Loni nemocnice likvidovala štěnice v porodnici. Na další výskyt upozornil nedávno zastupitel a praktický lékař Roman Houska (ODS). Na veřejném zasedání zastupitelstva požádal vedení města, aby Krajskou zdravotní vyzvalo k řešení. „Víme, že mostecká nemocnice je bohužel plná štěnic. Ta situace je opravdu podle mého názoru neúnosná,“ uvedl Houska s odvoláním na informace od pacientů a lékařů z nemocnice.

Podle Housky by měla radnice nějak zasáhnout, i když je nemocnice krajská, protože se v ní léčí nebo pracují hlavně lidé z Mostu. Houska dodal, že si pacienti a zdravotníci nezaslouží, aby si štěnice odnášeli domů například z očního nebo gynekologického oddělení.

„Informaci jsme předali neprodleně na Krajskou zdravotní s žádostí o řešení,“ oznámil počátkem července náměstek primátora Marek Hrvol (ProMost).

Zastupitel a krajský radní Radek Belej (KSČM), který je členem nejvyššího orgánu KZ, se nemocnice zastal. „Nějaká osoba tam štěnice přinesla, ale vyřešili to,“ řekl Belej a ujistil, že nemocnice hmyzem není zaplevelená. „V době konání zastupitelstva města Mostu ani v současně době není a nebyl v Nemocnici Most hlášen žádný výskyt parazitujícího hmyzu,“ uvedl ředitel zdravotní péče.

Trápí obyvatele sídlišť

Rozmnožené štěnice už řadu let koušou obyvatele mosteckých sídlišť, do kterých se odborné firmy neustále vracejí s novými postřiky, protože se situace nelepší. „Je to obrovský průšvih,“ řekl Jiří Maria Sieber, který podniká nejen v hubení nepříjemného hmyzu, ale i v realitách a bytové správě. Podle něj poptávka po dezinsekci sice výrazně roste, ale zvýšený výskyt štěnic zároveň omezuje trh s byty, protože zájemci o bydlení v Mostě vyžadují nepostižené domy, kterých však ubývá. „Navíc nikdo nedokáže zaručit, že v domě, kde se ještě štěnice nevyskytly, za měsíc nebudou. Mohou se šířit i při roznášení letáků,“ uvedl Sieber, který stříká i vlaky a kamiony.

I když mají se štěnicemi potíže v řadě zemí včetně USA, místní politici zdůrazňují Most a jeho region, aby ukázali na potíže s migrací, se sníženou hygienou a sociálně slabými obyvateli. „Většina obyvatel ČR nemá o problémech v Mostě a celém Ústeckém kraji ani ponětí. I proto je těžké prosazovat změny v legislativě,“ uvedla mostecká zastupitelka a poslankyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM), která se kritizované nemocnice zastala. „Dělá, co může,“ dodala.

Na zastupitelstvu v Mostě se o štěnicích mluví opakovaně. Loni Blanka Nešporová (SMM) upozornila, že jsou v městském pečovatelském domě v ulici U Parku, kde žijí senioři. Podle společnosti Mostecká bytová se vyskytly jen v bytě jednoho nájemníka, ale celý dům prošel kompletní dezinsekcí a opakovanými postřiky. Předtím si přišla stěžovat zastupitelům na štěnice ve Stovce jedna starousedlice, která bydlí v problémové lokalitě od roku 1952. „Štěnice jsou tam neustále. Je to šílené. Můžete doma uklízet, můžete mít hygienu, jakou chcete, a ty štěnice tam stejnak máte,“ prohlásila.