Moderní molo poskytne více prostoru pro vstup do vody, nabídne návštěvníkům širokou škálu možností jak k odpočinku, tak i k aktivnímu trávení volného času. Ocení to nejen vášniví plavci, ale také rodiny s dětmi.

Součástí mola bude zastřešená půjčovna paddleboardů a dalších potřeb pro vodní sporty, což výrazně usnadní a zpříjemní pohyb na vodě. Za molem ve vodě bude umístěn velký fotopoint s nápisem „Most“. Město doufá, že tímto populárním fotogenickým prvkem přiláká návštěvníky, kteří si budou chtít odnést památku na svůj pobyt u jezera.

Nové molo na mosteckém jezeře bude hotové na zahájení Olympijského festivalu..Zdroj: město Most

Nový areál jezera Most funguje pro veřejnost od roku 2020. Kolem vede devítikilometrová trasa pro inline brusle i kola a jezero se pyšní jednou z nejčistších vod v České republice.

Olympijský festival

Olympijské hry v Paříži se uskuteční od 26. července do 11. srpna a ve stejný termín proběhne i Olympijský festival u jezera Most. Po Praze, Lipně, Brně a Ostravě se tato největší sportovní akce vrací k jezeru, tentokrát v Mostě. Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 25. července od 20 hodin, den před zahájením olympijských her v Paříži.

„Olympijský festival je pro naše město po všech stránkách velkou příležitostí. Kromě zvýšení motivace mládeže ke zdravému pohybu a sportování je tu také šance posílit pozitivní mediální obraz města Mostu a jeho krásného okolí, změnit jeho vnímání v očích široké veřejnosti,“ uvedl primátor města Mostu Marek Hrvol.

Jezero Most v pondělí 29. dubna.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Český olympijský výbor spolu se sportovními svazy připraví pestrý sportovní program, díky němuž si zájemci vyzkouší řadu sportů a rovnou dostanou doporučení na nejbližší oddíl či klub. Chybět nebude ani olympijské vzdělávání či příměstské tábory. Více o festivalu zde.