Na Hané se mohou lidé během svých toulek zastavit u Moštovníku. Za osvěžujícím nápadem stojí známí ovocnáři z Nákla-Mezic na Olomoucku, kteří na okraji obce postavili samoobslužný „výčep“, z něhož teče lahodná šťáva. Zařízení funguje od minulého týdne.

Na okraji Mezic na Olomoucku vyrostl samoobslužný Moštovník, kde se za dvacku mohou kolemjdoucí občerstvit ovocnou šťávou | Video: Tauberová Daniela

„Podobná zařízení, kde se člověk může občerstvit, umístěná v místech, kde jsme to vůbec nečekali, nás nadchla. Natolik, že jsme se rozhodli, že to zkusíme taky. Tak vznikl Moštovník,“ přiblížil vedoucí Ovocnářství Mezice Ondřej Špunda.

Samoobslužné zařízení se zásobníky na šťávu a kelímky postavili ovocnáři u sadu na okraji Mezic. Aby si mohli lidé mošt prvotřídní kvality patřičně vychutnat, pod okrasnou třešeň umístili posezení.

„Na výběr jsou čtyři příchutě moštu, který si lidé jednoduše natočí do připraveného papírového kelímku,“ uvedl ovocnář.

To vše za dvacku – jeden kelímek má objem 0,2 litru. „Dvacku mohou lidé hodit pěkně po staru do mincového otvoru, nebo moderně naskenovat QR kód v internetovém bankovnictví,“ popsal.

Využití solární elektřiny

Moštovník je vybavený chlazením na solární elektřinu. „Mošt by neměl být podchlazený. Chlazení spíná automaticky podle teploty,“ vysvětloval Špunda.

Budka s ovocnou šťávou nabízí turistům připojení k free Wi-Fi a k dispozici je zde také USB nabíječka s třemi typy nejpoužívanějších konektorů pro dobití.

Ovocnáři z Mezic pěstují ovoce na 3,5 hektarech. Zejména jablka a hrušky. I oni se letos potýkají s následky jarních mrazíků. „Zpočátku to vypadalo na stoprocentní zasažení, ale nějaká jablíčka se začínají ukazovat. Jsou ale poškozená, což nám do moštu zase tak nevadí. Celkově ale letos bude vlivem mrazů málo českých jablek, to můžeme potvrdit,“ poukázal Ondřej Špunda.

Mrazy v Mezicích škodily nejen na kvetoucích jabloních, ale také na dalších druzích ovoce. Citelný zásah utrpěly švestky.