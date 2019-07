Zopakoval se tak scénář zpřed pěti, respektive tří let, kdy na okruhu zahynuli Rakušan Peter Benderle a Olin Hanák. Druhý jmenovaný dokonce v podobných místech jako Prouza.

Čím si to lze vysvětlit? Ve dvou předchozích případech šlo o jezdecké chyby a podle zjištění Deníku z nedělního podvečera a ohlasů očitých svědků přímo na okruhu by i tentokrát mělo jít o podobnou událost.

Příčina? Neznámá

Přesné důvody havárie však zatím nikdo nezná, vše prošetřuje policie. „Myslím si, že se opět bude rozhodovat mezi právě jezdeckou chybou, nebo technickou závadou na motocyklu. Nesmíme přitom zapomenout ani na další variantu, a to jsou vysoké teploty, které panovaly po oba dny,“ řekl Deníku tajemník závodu z pořádajícího klubu RABA Motosport Jan Lindner.

Nevylučuje, že právě pod návalem teplot se mohl charakter trati proměnit. „Asfalt může dosahovat teploty padesáti šedesáti stupňů, pneumatiky už také měly něco za sebou během víkendu,“ dodal.

Ukončení závodů?

Podle některých diváků i pořadatelů se nehoda stala v úseku trati, který vybízí i závodníky k větší opatrnosti. „Je to tam kluzké, všichni to vědí, přitom někteří tam jezdí jako blázni,“ zaznělo v zákulisí.

Lindner si kvůli počasí nemyslí, že tohle bylo příčinou. „Nejde o rychlou pasáž, na celém okruhu jezdci dosahují průměrné rychlosti 116 kilometrů za hodinu. To není moc. Třeba v Těrlicku to překračuje 165 kilometrů v hodině,“ vysvětlil. „Ano, pasáž je v lese, že tam je kluzko bych bral při nižších teplotách, mohla by se tam držet vlhkost, ale byly tropy, takže bylo sucho,“ doplnil Lindner.

Krátce po zveřejnění události se na sociálních sítích rozhořela diskuse, zda by nemělo dojít ke zrušení závodů. „Jsme jedním z pořadatelů mezinárodního mistrovství České republiky, které zaštiťuje Autoklub ČR, tak po sportovní stránce to určitě dopad mít nebude. Po nehodě v roce 2016 došlo k ještě většímu zabezpečení trati a nyní už to víc zřejmě nepůjde. K pochybení pořadatelů, myslím si, nedošlo. Druhou věcí ovšem je, s jakým pochopením a podporou se dočkáme ze strany místních obyvatel, radnice a magistrátu statutárního města Ostrava,“ přiznal Lindner.

Hledají se svědci

Jak bylo řečeno, vyšetřování ze strany policie pokračuje a v pondělí vydala tiskovou zprávu, v níž žádá veřejnost o svědectví či případně záznam nehody.

„Pro prověření všech okolností byly ostravským komisařem zahájeny úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti. Stále platí, že se v dané věc provádí a dokumentují výslechy svědků a zjišťují se okolnosti, které mohly mít vliv na havárii motocyklisty. Bude přibrán znalec k vyloučení technické závady motocyklu,“ uvedla policie ústy komisaře Richarda Paláta.

„Tímto žádáme svědky nebo majitele kamerových záznamu zachycující předmětnou havárii, kteří s policisty do současné doby nekomunikovali, nechť nás kontaktují na kterémkoliv obvodním oddělení Policie České republiky, na bezplatné lince 158 nebo na služebním telefonním čísle 974 726 269,“ doplnila.

K TÉMATU

Předchozí tragické události

Tragicky skončil 8. ročník závodů v červenci 2016. O život tehdy přišel 22letý motocyklista Olin Hanák, který narazil do překážky. Organizátoři okamžitě zrušili následující závody sajdkáristů a třídy Supermono - více zde.

Také 6. ročník mezinárodních motocyklových závodů Okruh Františka Bartoše v Ostravě-Radvanicích, v červenci 2014, poznamenala tragická událost. Při hromadné nehodě tehdy zemřel sedmadvacetiletý rakouský závodník Peter Benderle. Další čtyři byli zraněni - více zde.

Také Kahanec má své oběti

Také mezinárodní motocyklové závody o Havířovský zlatý kahanec na Těrlickém okruhu mají v posledních letech své oběti. V roce 2011 havaroval při závodu na vrcholu Bludovického kopce dvaačtyřicetiletý irský jezdec Adrian McFarland. Svým zraněním v nemocnici podlehl. McFarland byl zkušeným jezdcem, pravidelně startoval v legendárním závodu Tourist Trophy na britském ostrově Man - více zde.