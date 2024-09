close info Zdroj: ČTK zoom_in

Příval fanoušků i konkurence

Brněnská Grand Prix kdysi patřila k nejnavštěvovanějším akcím v kalendáři MotoGP. Před devíti lety přitáhla na Masarykův okruh bezmála 250 tisíc diváků.

Od roku 2016 se ovšem MotoGP jezdí také na nedalekém Red Bull Ringu v rakouském Spielbergu a tradiční konkurencí brněnské akce je rovněž závod formule 1 na maďarském Hungaroringu. I proto se návštěva brněnského závodu v letech 2018 a 2019 pohybovala kolem 190 tisíc diváků za celý víkend, což ovšem bylo stále nadstandardní číslo v kalendáři MotoGP.

Kolize mezi F1 v Maďarsku a brněnskou Grand Prix se rýsuje i v příštím roce. Formule se v Budapešti představí o prvním srpnovém víkendu a tento termín je možný i pro návrat Grand Prix do Brna. Letos se totiž na začátku srpna konal závod na britském Silverstonu, ten se ale příští rok uskuteční na konci května. Na uvolněné místo by se tak mohla přesunout Grand Prix v Brně.

Podle Šťovíčka je možný také termín v polovině či druhé polovině srpna, to se ale jezdí na Red Bull Ringu. „Usilujeme o tradiční letní termín. V červenci máme mistrovství světa superbiků v Mostě, tak aby to nebylo hned poté. Je možné, že termínová listina pro rok 2025 už je obsazena víc a volnější prostor pro naše představy bude až od roku 2026. Přejeme si zůstat v srpnu, a myslím si, že to tak i dopadne,“ prohlásil Šťovíček.

Jisté je, že do České republiky znovu vyrazí tisíce motoristických fanoušků. V Brně a okolí se tak dá očekávat příval zahraničních návštěvníků.