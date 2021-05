Univerzitní krosový motocykl se díky výkonné baterii pyšní dojezdem jednoho sta kilometrů. Tím se liší od komerčně dostupných strojů se stejným výkonem, které takového dojezdu zatím nedosahují.

Na TUL vyvíjená motorka se díky výkonné baterii pyšní dojezdem jednoho sta kilometrů. Na snímku Lukáš Krčmář z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL. | Foto: TUL/Adam Pluhař

Stroj spadá do skupiny A1. Jedná se o kategorii motorek do výkonu 11 kW a obsahu spalovacího motoru 125 ccm, které lze řídit po dovršení věku 16 let. Univerzitní motorka aktuálně prochází kombinací testů na uzavřeném okruhu, ve zkušebně hnacích ústrojí a v laboratoři univerzitního ústavu při využití pokročilého přístrojového i softwarového vybavení.