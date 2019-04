Bez jarní údržby se to ale neobejde. Prezidentovi klubu Otakaru Hlaváčovi zabere příprava mašiny po zimě necelý den.

„Vyměnit olej, vyčistit řetěz, vyleštit celou motorku. Když není potřeba měnit brzdy nebo opravovat motor, za několik hodin je hotovo,“ popsal dlouhovlasý sympaťák v kožené vestě a klubové mikině.

Berani Grygov ovšem vyrážejí do terénu i přes zimu, pokud to samozřejmě dovolí počasí. Například o Štědrém dni se účastní srazu na náměstí v Prostějově, kam loni na tradiční akci dorazilo okolo 250 motorek.

Pokud si lidé motorkářský "gang" představují jen jako bandu potetovaných svalovců, kteří nerespektují pravidla silničního provozu a porvou se s každým, kdo jim vstoupí do cesty, jsou na omylu.

„Existujeme už nějaký ten pátek a naše hlavní krédo je, že chceme jezdit na motorkách a pořádat akce pro lidi, aby se mohli bavit,“ prozradil Hlaváč.

Ples i darováni krve

Berani pravidelně organizují v únoru rockový ples, v červnu zase víkendový sraz.

Akce plná zábavy a soutěží, kde nechybí živá kapela nebo grilování, letos proběhne od 14. do 16. června v sídle motorkářů na okraji Grygova. Přijít může kdokoliv. Výtěžek z akcí daruje grygovský motoklub na dobrou věc.

„Řekli jsme si, že když už nám lidé nechají nějakou tu korunu, tak my ty peníze někomu věnujeme. A tak jsme začali podporovat nemocného Tomíčka, který vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči a pro jeho rodiče to není úplně snadné,“ vysvětlil prezident Beranů.

Jeho parta pravidelně vyráží také darovat krev. Sejdou se v Olomouci a společně zamíří do fakultní nemocnice. Tam už na vyhrazeném parkovišti čekají sestřičky oblečené v motorkářském. Po akci se vyfotí, cestu zpět si zpestří vyjížďkou po okolí a nakonec ještě posedí ve svém domovském zázemí.

Družba se Slovinskem

Kromě různých otevírání motorkářských sezon nebo žehnání motorek se Berani Grygov účastní i zahraničního výjezdu. Spolupracují s motorkáři ze Slovinska.

„Oni k nám jezdí v zimě na víkend, my k nim v létě asi na týden. Ta družba funguje dokonale,“ neskrýval radost Otakar Hlaváč.

Spolupracuje i s ostatními motokluby, vzájemně se zvou na vyjížďky či posezení. Podle Hlaváče ale těch oficiálních nadšenců není tolik.

V Čechách málo, na Moravě ještě méně. I proto se snaží svoji partu, ve které je i jedna žena, rozšiřovat.

Přijmout nového člena ovšem není jen tak, čekatel musí splnit klubová kritéria.

„Po dobu čekání musí plnit nějaké povinnosti, a když je plní dobře, tak nejdříve po roce se stane členem. Do té chvíle se účastní veškerého dění. Musíme si ho prozkoušet, jestli je vše, jak má být, aby pak nevznikaly nějaké konflikty,“ řekl prezident Beranů.

Ani jemu samozřejmě neuniklo, že s příchodem jara se zvýšil počet dopravních nehod motorek. Za většinu z nich může vysoká rychlost. Jde však spíše o samotáře, kteří si pořizují motorky, aby se mohli předvádět. Jezdí rychle, předjíždí v nepřehledných úsecích, kličkují mezi auty.

„My jsme spíš ti vyznavači chopperů, nemáme zapotřebí jezdit dvoustovkou. Jízdu si užíváme, vychutnáváme,“ dodal Hlaváč.

Motoakce 2019

Požehnání motorkářům - šťastné návraty

Kde: Štěpánov, areál Hostince Na Hutích

Kdy: 6. dubna, 10.00

III. prostějovské velikonoční burácení

Kde: Prostějov, u pasáže Anděl

Kdy: 21. dubna, 11.30

Moto trénink

Kde: Bochoř, letiště

Kdy: 21. dubna, 10.00 - 15.00

Hanácké čmód

Kde: Litovel, náměstí Otakara Přemysla

Kdy: 4. května, 10.00

Zahájení sezony

Kde: Olomouc, Horní náměstí

Kdy: 5. května, 11.00

Cowfest Moto sraz

Kde: Daskabát, Jack’s Cowhouse Club

Kdy: 10.-11. května

Daruj krev s MK Berani Grygov

Kde: Fakultní nemocnice Olomouc (sraz u McDonald's na Horním lánu)

Kdy: 22. května, 8.30

Kawasaki Zephyr Czech Meeting

Kde: Sobotín, Bikers Hotel Dolte

Kdy: 24.-26. května

Motosraz

Kde: Grygov, areál na Blatecké ulici

Kdy: 14. června 17.00 - 16. června 10.00

Zdroj: www.motorkari.cz/motoakce

fb Motorkáři Olomouc Stránky - Olomouc Bikers - OBF

Pavel Dostál

Bouraček výrazně přibylo

Za uplynulé tři roky na silnicích Olomouckého kraje zahynulo 10 motorkářů. Počet nehod jednostopých strojů loni výrazně stoupl.

Řidiči motorek bourají i letos. V březnu se do nelichotivých dopravních statistik zapsal například mladík, který na dálnici D35 u Příkaz narazil do jedoucího auta, následně do svodidel a spadl na zem. Naštěstí přežil. Příčina nehody zatím není známa, ale ukázalo se, že zraněný neměl na daný typ motocyklu papíry.



To pětadvacetiletý muž, který 3. dubna mezi Šternberkem a Bruntálem nevybral zatáčku a vjel do protisměru, kde se střetl s osobním autem, nevlastnil žádný řidičák. Skončil v nemocnici.



„V případě nehod, které byly zaviněné řidičem motocyklu, jsou nejčastějšími příčinami nesprávný způsob jízdy nebo nepřiměřená rychlost,“ uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.



Nehody motorkářů v Olomouckém kraji

2016: 106 nehod, 2 mrtví, 104 zraněných

2017: 103 nehod, 4 mrtví, 88 zraněných

2018: 142 nehod, 4 mrtví, 136 zraněných

Zdroj: Policie ČR