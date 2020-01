„Nedávno jsme viděli partu šesti jezdců na terénních motorkách v rezervaci Údolí Říčky. Byli jsme však daleko a nestihli je alespoň vyfotit. Identifikovat takové motoristy je ale obtížné. Většinou jezdí na strojích bez značek. Mohli jsme zavolat policii, ale to bylo k ničemu. Protože než by dojela, byli motorkáři stejně kdoví kde. Motorkáře jsem viděl i na loukách mezi Sloupem a Petrovicemi,“ řekl Deníku dobrovolný strážce přírody CHKO Moravský kras Filip Chalupka.

Ochránci přírody proto prosí veřejnost o pomoc. Informace o těchto jezdcích, kteří se pohybují v lesích, mají posílat na adresu morkras@nature.cz včetně fotografií. Na místě jim mohou strážci udělit pokutu až deset tisíc korun. Před časem jeden z motorkářů jednoho ze strážců zranil tím, že na něj najel. „Nechápu, proč jezdí po lese, plaší zvěř a ničí přírodu. Navíc mohou ohrozit pěší turisty. V regionu jsou podle mě místa, kde mohou jezdit legálně,“ dodal Chalupka.

Legálních tratí je prý málo

Podobné zkušenosti mají z motorkáři v lesích také lesníci ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který spadá pod Mendelovu univerzitu v Brně.

„Mohu potvrdit, že tyto problémy naši lesníci v poslední době zaznamenali ve vyšší míře. Možná to souvisí s tím, že lidé mají více peněz a tyto stroje si jich kupuje větší počet. Problémem není ani tak ničení lesních ploch, ale o obecně motorkáři narušují klid v lesích, bezpečnost pěších návštěvníků, případně dochází poškozování cest. Přes letní období je jejich výskyt častější, většinou se pohybují v okolí sídel, v hlubších partiích lesa jen výjimečně,“ uvedl mluvčí univerzity Filip Vrána.

Podle jednoho z motorkářů z Blanenska legální tratě pro enduro i motokros v regionu sice jsou, ale je jich málo a z Blanenska je to daleko. Proto řada jezdců volí les. „Také si občas do lesa nebo na polní cestu zajedu. Vím že to není legální, ale volím místa, kde nemohu nikoho ohrozit a nemůžu vážně poškodit přírodu. Většinou je to tehdy, když nemám čas si zajet na legální trať. Že bych někde ničil pole nebo túroval motorku do lesního svahu, to ne. To dělají nevyježdění pitomci. Jezdit v rezervacích je prasárna,“ řekl Deníku muž, který si přál zůstat v anonymitě.