Publikum dostal do varu rockový nářez kapely Sax. Pivo teklo proudem a o zábavu nebyla nouze. Program zahrnoval vystoupení mladých mažoretek, ladné pohyby Go-Go tanečnic či originální soutěže.

Odvážlivci se pustili například do pití piva na čas, což byl jednodušší úkol, než co nejrychleji sníst Horalku.

Snadné nebylo ani dostat do pivní lahve malý předmět zavěšený na provázku, který měli soutěžící připevněný na kalhotách.

Samozřejmě nechyběla tombola. Majitelé vstupenek si rozdělili přes čtyřicet cen. Tu hlavní v hodnotě okolo 5 tisíc korun – pohledný minibike – si odnesl Daniel z Olomoucka. „Věřil jsem a ono to vyšlo! Díky všem, kteří mě nenávidí, já se miluji,“ vtipkoval při přebírání ceny.

Vrchol akce přišel, respektive přijel na motorce o půl druhé v noci. Do sálu vjela striptérka, která na pódiu předvedla vzrušující show. Zatáhla do ní i jednoho z přihlížejících mladíků, který se nenechal dlouho přemlouvat a spolupráci si očividně užíval. Poté zábava pokračovala až do tří hodin.

RockPles přilákal zhruba 300 lidí. Nechyběli ani pravidelní hosté ze Slovinska – členové Motorkářského klubu Katastrofa.

„Oni k nám jezdí na víkend, my k nim v létě na týden. Vždycky si navzájem připravíme nějaký program. Třeba včera jsme je vzali na střelnici,“ řekl viceprezident grygovských motorkářů Martin Škárek. V sále měly své zástupce i motorkářské kluby z Prostějova či Přerova.

Po celou dobu akce mohli lidé přispívat na nemocného Tommyho, jehož rodině Motoklub Berani Grygov dlouhodobě pomáhá.