"Pokud budete mít štěstí, spatříte na vlastní oči magický okamžik líhnutí motýlů z kukel umístěných v expozici. Přijďte obdivovat jejich první vzlétnutí, ladný pohyb vzduchem i pestrobarevnou přehlídku motýlích křídel. Výstava proběhne ve skleníku Fata Morgana od 11. dubna do 26. května. V jejím rámci se zároveň budou prodávat pokojové i venkovní rostliny," láká mluvčí zahrady Darina Miklovičová.

„Z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou jsme pro letošní výstavu objednali celkem 5400 kukel několika desítek druhů motýlů z různých částí tropů naší planety. Tématem tohoto roku je migrace motýlů, návštěvníky seznámíme s tím, odkud a kam motýli cestují a které druhy putují ze vzdálených krajin i k nám,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Do Česka přilétají babočky z Afriky

Motýli působí křehce a bezbranně, možná vás proto překvapí, že někteří jsou schopni překonat během svého života obrovské vzdálenosti.

„Motýli na rozdíl od ptáků nemohou při orientaci spoléhat na zkušené rodiče, protože migruje vždy jiná generace. Přesto jsou schopní se na své dlouhé cestě orientovat podle krajiny, podle slunce, a když je zataženo, využívají i polarizované světlo. Rovněž je jim k užitku magnetické pole země. Síly jim šetří také sezonní proudění vzduchu a větru,“ vysvětluje Eva Smržová, kurátorka výstavy.

Stěhovavé druhy motýlů se najdou ve všech světadílech a k migraci je mohou vést různé důvody, hlavně dostupnost potravy, vhodná teplota a rovněž dostatek vláhy. Na výstavě se návštěvníci seznámí se spoustou tajů z této oblasti jejich života.

„Všeobecně známá je migrace monarchů stěhovavých z Mexika do USA a Kanady. Méně už pak to, že existují druhy motýlů, které se stěhují na vegetační sezonu do České republiky. V příznivých letech sem přiletí spousta baboček bodlákových až z daleké Afriky a baboček admirálů z okolí Středozemního moře,“ dodává Smržová.