„Nízké teploty poškodily peckoviny už v plůdku a spálily také rozkvetlé jabloně,“ nastiňuje Ludvík současný stav. Ztráty odhaduje na desítky milionů. Budou prý ale určitě nižší než v roce 2017. „Více budeme vědět v druhé půlce června,“ upřesňuje předseda ovocnářské unie. Výhledově mohou mrazy ještě pohrozit. „Rizikových je tak deset dnů, věřím, že pak už bude mrazíkům konec,“ odhaduje ovocnář.

„Ořechy jsou spálené a plůdky blum černé,“ hořekuje zahrádkář z Novopacka nad zničenou úrodou. Navíc mu mráz spálil i kvetoucí jahody. Malér hlásí také soukromí hospodáři z Lužan. Z dvanácti hektarů sadů pomrzly na sedmi hektarech jabloně z více než devadesáti procent.

„Zmrzlé jsou jadřince, plody ještě chvíli porostou a při červnovém propadu půjdou k zemi,“ domnívá se Miloslav Kučera. Na konečnou sumarizaci je podle farmáře brzo, příroda se prý částečně postará o regeneraci.

Špatně ale dopadly i hrušky, švestky jsou na tom lépe, ovšem víno, jahody, meruňky a ořechy jsou totálně zničené stejně jako zelenina na venkovních záhonech. „Nikdo nás před tak velkými mrazy nevaroval. U nás jsme naměřili mínus čtyři stupně,“ posteskl si pěstitel.

Na sčítání ztrát je brzy

Ovocnářství ve Žlunicích na Jičínsku je zaměřeno na produkci jablek a švestek. Jabloně tu pěstují na výměře 46 ha a švestky na 6 hektarech. Důležitou součástí sadů je také 78 kusů včelstev. Zdejší ovocnáři ještě nedokáží vyčíslit ztráty na ovocných stromech. Ale i tady musí s poškozením mrazem určitě počítat. „Chytřejší budeme za dva, tři týdny,“ vysvětluje ředitelka podniku Jana Pokorná.

Zemědělské družstvo Dolany patří k největším pěstitelům jablek v České republice. Ovocnáři tu mají sady na 262 hektarech. Nejvýznamnějším druhem ovoce jsou jabloně na výměře 204 ha, dále družstvo pěstuje hrušně (29 ha), višně (25 ha), slivoně (4 ha) a na půl hektaru třešně.

„Škody začneme sčítat nejdříve v příštím týdnu,“ konstatuje vedoucí ovocnářů v Dolanech na Náchodsku Jiří Fišer, který zároveň věří, že ztráty nebudou velké. Mrazy zde v poslední době úřadovaly dvakrát, ale neměly by způsobit takové ztráty jako v roce 2011. „Teploty jsou proměnlivé, ale nemělo by to mít tragické následky,“ doufá ovocnář.

Jak chránit sady

Co doporučit pěstitelům? Záhony jahod nebo i zeleninu na záhonech lze uchránit před nízkými teplotami netkanou folií. V sadech může ovocnářům pomoci rosení stromů nebo zadýmování. Podle některých je to ale drahé a účinné jen na krátký čas.