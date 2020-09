"Informace o množství uhynulých ryb je stále živá, sanace díky dobrovolníkům stále pokračuje. K dnešním 11:00 však bylo do kafilerií odvezeno 200 metráků ryb," uvedl předseda Územního svazu rybářů pro Severní Moravu a Slezsko Pavel Kocián. Podle něj bude škoda obrovská.

V řece uhynuly ryby jako je ostroretka, parma či cejn, kde se kilo pohybuje v rozmezí 80 korun. Zpracování v kafilérii stojí podle něj deset až 11 korun za kilo. "Co nás to stálo je však nesrovnatelné s tím, co se stalo. Ta řeka je mrtvá," uvedl Kocián.

Jaká látka řeku kontaminovala, zatím není zřejmé, bližší informace zatím nemá ani Česká inspekce životního prostředí. Podle Kociána akreditované laboratoře zjistily, že šlo o otravu, mechanismus je však podle něj velmi zvláštní. "Zvýšil se průtok v řece a přesto to nepomohlo.

Mrtvá řeka

Vypadá to jako mrak, který se neslučuje s vodou, není vidět ani není identifikovatelný čichem. Pokud se nezjistí příčina v rozboru vody, bude se těžko hledat viník," podotkl předseda územního svazu.

Znečištění zaznamenali rybáři v úseku od Lhotky nad Bečvou a Choryní na Vsetínsku, poté kontaminace v řece procházela přes Hustopeče nad Bečvou, Teplice nad Bečvou a Hranice, další leklé ryby začali rybáři nacházet v Lipníku nad Bečvou a okolí.

V úterý kolem poledne se znečištění objevilo až v Přerově. "Jde tak o 38 kilometrů vodního toku, ani naředění a přítoky Bečvy s tím nic neudělají, zvyšují se i průtoky v retenčních nádržích a monitoruje se i Morava, kam Bečva vtéká. Podle dosavadních informací se tam znečištění zatím naštěstí neprojevilo," doplnil Kocián.

Neznámá látka zamořila Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje v neděli. O jakou látku jde, se zatím nepodařilo zjistit, další odebrané vzorky testují laboratoře na těžké kovy. Pravděpodobný zdroj znečištění hledali v úterý inspektoři ve Valašském Meziříčí. Havárie s tak masivním úhynem ryb se vyskytují pouze ojediněle, podle evidence České inspekce životního prostředí zhruba jednou za deset let.