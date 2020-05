ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

O případu informoval na webu MŠ Gagarinova ředitel Stanislav Zelený, který se o pozitivním testu u jednoho z dětí dozvěděl v sobotu odpoledne od Hygienické stanice hlavního města Prahy.

„Dítě docházelo do třídy Medvědů od pondělí do středy bez příznaků jakékoliv nemoci. Rodiče dali řádně vyplněné čestné prohlášení. Byla dodržována všechna hygienická opatření – častější mytí rukou, dezinfekce, při jídle větší rozestupy, jídlo roznášely paní učitelky, venku pití z vlastních lahviček,“ napsal Zelený.

Povinná karanténa pro celou třídu Medvědů, která se nachází v novém pavilonu Hvězdička, platí zpětně od čtvrtka, kdy nakažené dítě už nebylo ve školce, a potrvá do 28. května. Rodičů by se nařízená karanténa týkat neměla. Opatření se dotkne šestnácti dětí, jedné učitelky a dvou asistentů pedagoga. V domácí izolaci musí preventivně rovněž ředitel Zelený, který je zároveň vyučujícím ve třídě Medvědů.

Zelený teď s pražskými hygieniky řeší, s kým mohlo dítě přijít do kontaktu. Do třídy Lišek, která funguje až do 17 hodin, podle ředitele nedocházelo, neboť si jej rodiče vyzvedávali dříve.

„V neděli či pondělí proběhne odběr u dětí a u pedagogů ze třídy Medvědů. Pokud by byl následně někdo pozitivní, což se ukáže asi v úterý či středu, tak se budou činit další opatření, jak jsem byl poučen. Jedním z opatření by byla i možnost uzavření celé školky,“ pokračoval ředitel MŠ Gagarinova.

Je to nemilá situace, říká starosta

Zelený o víkendu postupně informoval všechny zaměstnance i rodiče všech dětí v mateřské školce, aby „mohli informaci vyhodnotit a rozhodnout se, zda své děti v pondělí pošlou do školky nebo ne“. Teď podle svých slov ředitel shánění obnovení dezinfekce prostor třídy – před znovuotevření minulé pondělí byla dezinfikována celý areál – a řeší desítky telefonátů a mejlů. Informace na školním webu doplnil dvěma citáty – „Nesuď nikoho, dokud neujdeš míli v jeho botách.“ (z knihy Tíha vesmíru od Jennifer Nivenové) a „Emoce je ta věc, která nás unáší. Emoce jsou nakažlivé.“ (od švýcarského psychiatra a zakladatele analytické psychologie Carla Gustava Junga).

Starosta Suchdola Petr Hejl (STAN) agentuře ČTK v neděli potvrdil, že nákaza se ve školce objevila. Bližší informace o tom, kolika dětí se karanténa týká, zatím nemá. Jaký bude další postup, podle něj záleží na rozhodnutí hygieniků. „My můžeme dezinfikovat třídy, ale postup musí stanovit oni,“ řekl. „Samozřejmě je to nemilá situace,“ dodal. Základní škola Mikoláše Alše v této městské části se přitom intezivně připravuje na návrat 225 žáků z prvního stupně přihlášených k docházce od 25. května.

„V odpoledních hodinách specializovaná firma Dezinefekční stanice provedla dezinfekci prostor třídy, toalet, šatny a vstupního schodiště. Jedna z maminek volala dobrou zprávu, že test u jejího dítěte je negativní,“ doplnil ředitel Zelený.

Podle průzkumu České školní inspekce, zveřejněného ve čtvrtek, se v březnu a dubnu v souvislosti s opatřeními proti koronaviru v Česku zavřelo kolem 95 procent mateřských škol. Vláda nechala v březnu rozhodnutí o uzavření školek kvůli šíření koronaviru na zřizovatelích, ministerstvo školství jim však doporučilo provoz přerušit. Některé školky počátkem května obnovily provoz, jiné se na otevření připravují. Podle zjištění školní inspekce by většina školek mohla obnovit provoz ve druhé polovině května.