Rozměrný mural o výšce téměř dvaceti metrů vznikal na fasádě Moravského divadla během uplynulého týdne přímo před zraky kolemjdoucích. Podle pořadatelů Street Art Festivalu byl náročný a složitý už jen nástřik barev na zeď.

„Mělo to být víc bílé a méně fialové. Nepodařilo se nám úplně dodržet verzi, která byla méně barevná a chválená památkáři. Po estetické stránce je to ale za nás v pořádku, také forma provedení je velmi precizní. Technické problémy jsme měli se ´strojkem´ i plošinou. Umělec na plošině bohužel dvakrát uvízl. Jednou se to stalo v neděli v noci a museli jsme složitě řešit, aby se dostal dolů. Nástřik podkladní barvy komplikoval silný vítr, který foukal dva dny v kuse,“ popsala okolnosti vzniku velkoformátové malby manažerka festivalu Romana Junkerová.

Hotový mural podle ní vyvolává mezi Olomoučany všech generací bouřlivé diskuse na sociálních sítích. To pořadatele Street Art Festivalu těší, protože záměrem na budově Moravského divadla byla právě ´náročnější´ a debaty vyvolávající velkoformátová malba. „Povedlo se to a lidé o tom opravdu hodně diskutují. Myslím, že tak četné diskuse nebyly v minulosti ani u malby plačícího Masaryka. Převažuje stanovisko těch, co se jim to líbí a ´lajkují´. Poměrně dost je ale také komentářů opačných. Odezva je prostě velká jak v negativním, tak pozitivním smyslu,“ poznamenala Romana Junkerová.

Díla se budou obměňovat

Malba podle ní nebude na budově Moravského divadla napořád, ale jen na dobu několika let, protože pořadatelé festivalu by plochy s murály rádi časem obměňovali.

„Chtěli bychom do budoucna debatu o street artu posouvat na úroveň veřejných osobností. Názory se pravděpodobně budou rozcházet. Nechceme mural ´tlačit´ na každou volnou stěnu a natrvalo. Na druhou stranu do ulic patří a pokud by tam nebyl vůbec, vznikalo by mnohem víc ilegálních graffiti. Například od té doby, co vznikla malba na Passingerově mlýně v Mlýnské ulici, tam už nepřibylo žádné nové graffiti. Ukazuje se, že je to vlastně taková prevence před ilegálním graffiti,“ konstatovala manažerka Street Art Festivalu.