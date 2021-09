Mutkov má jen na pět desítek stálých obyvatel, jejich počtem je nejmenší obcí Olomoucka. Taky by se ale dalo říci nejklidnější, nejmalebnější a možná i nejzdravější, jak vyzdvihují přednosti vísky ležící v Nízkém Jeseníku místní obyvatelé a chataři. Zájem o nemovitosti v Mutkově je kvůli tomu obrovský. Ceny chalup, kterých stojí uprostřed lesů jen pár desítek, vzrostly za posledních 10 let několikanásobně.

Mutkov, srpen 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Jen se rozhlédněte kolem. Je tu tak krásně. A ten vzduch! Když se do Mutkova někdo přistěhuje, pořád spí,“ usmívala se starostka vísky v kopcích mezi Šternberkem a Rýmařovem . „Slyšíte to ticho? Takových míst je v Česku kolik? Moc jich nebude. Je to ráj na zemi,“ vychvalovala zamilovanou adresu Ivana Strnadová.