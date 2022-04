S kým jste přijela do Velešína? Mám syna a dceru, i máma je s námi. Muž a babička zůstali na Ukrajině. Dceři je 2,5 roku, synovi devět let. Sem do školy zatím nechodí, učí se on-line. Místní školu ale už trochu zná, chodil tam na tréninky taekwon-do i na jiné tréninky, takže navštívil hlavně tělocvičnu.

Snaží se trochu mluvit česky?

Pořád se ptá, co je toto slovo a toto slovo, co to znamená, už nám říká různá česká slova, ale my mu nerozumíme. Pokoušeli jsme se učit česky s pomocí překladače na telefonu, ale zjistili jsme, že to není řeč, kterou používáte. V telefonu jsou nějaká jiná slova, zastaralá, neobvyklá, a nepomáhá nám to. Říkali jsme slova z překladače lidem a oni nám nerozuměli.

Jak pomoc: Pokud můžete pomoci, napište na facebookovou skupinu Pomáháme Ukrajině Velešín, že máte kárku pro Darina Semenova. Veškeré nabídky a prosby o pomoc si dárci a zájemci zde komunikují mezi sebou.

Jak jste se ve Velešíně zabydleli?

Jsme tady dva týdny. Bydlíme ve dvouposchoďovém domě. My jsme v prvním poschodí. Poskytli nám tam jednopokojový byt a tam žijeme. Jiní Ukrajinci v domě nebydlí. Zabydleli jsme se dobře. Je tady ticho, žádný hluk, žádné výbuchy. Lidé jsou přátelští.

Město Velešín už jste si prohlédli, víte, kde co je?

Ano, ve Velešíně už jsme si všechno prošli. Bylo zapotřebí všechno projít s dětmi, ukázat jim, kde co je. Je to pro nás takové neobvyklé město. Všechny domy jsou tu jako na obrázku.

Co je pro vás těžké při pobytu v Česku?

Těžko se nám tu komunikuje. Sama jsem učitelka angličtiny, ale málo lidí tady mluví anglicky, takže tu nemohu celkem s nikým komunikovat. Ráda bych chodila do práce, ale dcerce je 2,5 roku a jak jsem teď slyšela, tak do školky ještě chodit nemůže.

Nové sociální byty pro Ukrajince? Některým lidem to nejde pod nos

Je něco, s čím byste momentálně potřebovali pomoci?

Potřebovala bych větší kárku pro dítě. Dostali jsme kočárek, kárku, ale pro naše dítě je malá. Tady ve Velešíně je to samý kopec, dítě je unavené, když celou cestu šlape. Jinak všechno máme, jsou tu velice hodní lidé, kteří nám pomáhají. Starosta nám přinesl ohromné bedny s jídlem, takže máme všechno potřebné.