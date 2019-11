Medvídek, který prožil odsun Němců z Brna po druhé světové válce. Panenka v kroji z dvacátých let minulého století. Krásné kočárky, autíčka a stavebnice, se kterými si hrály předchozí generace. Všechny hračky z jedinečné sbírky Brňanky Milady Kollárové, které nyní lidé najdou v Muzeu hraček v brněnské Měnínské bráně, se možná stanou bezdomovci. Bránu totiž čeká rekonstrukce a muzeum v prosinci zavře. Sběratelka teď narychlo hledá nové prostory.

V muzeu v bráně se nachází poklady od devatenáctého století do sedmdesátých let minulého století. „Už teď mám z toho, co budu dělat s hračkami, pokud nenajdu vhodné prostory, špatné sny. O uzavření muzea jsem se dozvěděla na poslední chvíli,“ řekla sběratelka.

V muzeu vystavuje Kollárová pouze část hraček ze své sbírky, vzhledem k jejímu rozsahu však už nyní bojuje s místem. „V muzeu jsou i velké exponáty, jako kočárky, navíc jde o vzácné věci, které nelze dát někam na půdu. Sice se mi momentálně nabízí jedna možnost nového místa, ale vše je zatím nejisté. Takže pokud by se našel někdo s vhodnými prostory, budu moc ráda,“ uvedla.

Měnínskou bránu z třináctého století, v jejichž prostorách se muzeum nachází, nechají zástupci Muzea města Brna, jemuž patří, uzavřít kvůli špatnému stavu. Podle mluvčího muzea Michaela Kalábka je bránu nutné co nejdříve opravit. „Špatně jsou na tom především inženýrské sítě a odpad, který protéká. Muzeum uzavřeme koncem prosince, čas najít nový prostor bude mít paní Kollárová do dubna. Žádné jiné vhodné místo pro sbírku bohužel nemáme,“ přiznal.

Ačkoli podle Kalábka ještě není jisté, kdy bránu opraví, i poté má sloužit k výstavám. „Nevylučujeme, že se hračky do brány vrátí, zvažujeme však i jiné, ať už stálé nebo dočasné výstavy. Vše je zatím v jednání, žádný konkrétní plán ještě nemáme,“ sdělil.

Sbírku historických hraček chodila se svými dětmi ráda navštěvovat třeba Brňanka Anežka Procházková. „Děti si to místo oblíbily, mrzí mě, že muzeum končí,“svěřila se.

Brněnský magistrát o problémech s umístěním sbírky hraček doposud nevěděl. „Muzeum hraček patří k dobré tradici města Brna, sám jsem jej několikrát s dětmi navštívil. Byla by škoda, kdyby se hračky neměly nadále vystavovat. Neznám prostorové požadavky expozice, jsme však otevřeni tento problém řešit,“ řekl náměstek Petr Hladík.

Muzeum hraček

adresa: Měnínská brána, Brno

vystavené exponáty: hračky ze sbírky umělkyně Milady Kollárové

sbírka: hračky pro děvčata i chlapce od konce 19. století do 70. let 20. století (kočárky, pokojíčky, auta, stavebnice)

historie muzea: expozice v otevřená v roce 2010

problém: Měnínskou bránu uzavře rekonstrukce, sběratelka nyní hledá prostory