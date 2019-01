Muzeum zemědělství v Ostravě bude už letos, Kofolu zatím odložili

/FOTOGALERIE/ Dolní Vítkovice by se už brzy měly rozrůst o dvě nová muzea. Zatímco na jednom už se pracuje a bude hotové ještě letos, to druhé je odsunuto o několik let. Nejsou na něj v Ostravě peníze.

Bude první pobočkou jakékoliv státní instituce v Ostravě. Na zdejším Národním zemědělském muzeu (NZM) se už od září čile pracuje. Bývalá hala Veronikárna se mění. „Prozatím se ve vnitřních prostorách demolují nevyhovující vestavby, sanují se konstrukce a připravujeme základ pro ocelovou nástavbu muzea,“ popsal pro Deník aktuální stav ředitel ostravské pobočky Národního zemědělského muzea Ivan Berger. Termín dokončení přestavby staré haly v moderní muzeum, kterou provádí společnost Stamont, je stanoven na konec roku. A měl by být dodržen! OBRAZEM: Demolice Přednádraží. Opuštěné ghetto v Ostravě bylo srovnáno se zemí Přečíst článek › „Hotovo by mělo být do konce listopadu,“ upřesnil Berger, jenž počítá s tím, že po navezení exponátů a dalších potřebných úpravách by se ostravské národní zemědělské muzeum otevřelo pro novou sezonu na začátku jara 2020. TAHÁKEM BUDE TŘÍPATROVÝ MLÝN Celá modernizace vyjde na 123 milionů korun, přičemž většinu (105 milionů) pokryje dotace z evropských fondů. Největší atrakcí nového muzea bude třípatrový mlýn vestavěný doprostřed schodiště, chybět nebude ani výstavka traktorů, kombajnů, pluhů a dalších strojů nebo prezentace čtyř ročních období a cesty potravin od zemědělské a potravinářské prvovýroby až na stůl. Blíží se další omezení! Opravy Opavské a Svinovských mostů zkomplikují dopravu Přečíst článek › Zato plány s druhým muzeem, které mělo v Dolních Vítkovicích, v tomto případě v části Hlubina, vzniknout, se zadrhly. Kofola už si malovala, jak přiblíží slavnou historii a výrobu svým konzumentům. Podle informací Deníku se rovněž uvažovalo o roce 2020, jenže plány na proměnu Nových koupelen vedle Nohavicovy Heligonky dostaly ránu. MUZEUM KOFOLY ZATÍM ODLOŽENO Líbivý návrh exteriéru z rukou architekta Josefa Pleskota tak načas poputuje do šuplíku. „Revitalizace památkově chráněné budovy a následný provoz jsou finančně velmi náročné, proto jsme zažádali o dotaci z evropských fondů. Umístili jsme se ale bohužel až mezi náhradními projekty,“ vysvětlila PR specialistka Kofoly Jana Ptačinská Jirátová s tím, že Kofola nyní s realizací muzea počítá v horizontu dvou až pěti let. „Snažíme se ale najít i jiné dotační možnosti, které by pomohly záměr uskutečnit dříve,“ dodala mluvčí Ptačinská Jirátová. Kromě muzea měla v Nových koupelnách v areálu Dolních Vítkovic vzniknout i zážitková návštěvnická stezka Kofoly. Dolní Vítkovice se stále rozrůstají. Co tam vznikne? Přečíst článek › TEHDY A DNES. Podívejte se, jak se změnily Dolní Vítkovice Přečíst článek ›

Autor: Petr Jiříček