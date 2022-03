Vedoucí kanceláře prezidenta republiky se stal v obci znovu tématem číslo jedna, poté co v noci na úterý vyhořela na úpatí tamní lyžařské sjezdovky hospoda Na Srubu, kterou vlastní Mynářova firma. Příčina požáru, jehož škoda byla vyčíslena na zhruba 20 milionů korun, však zatím není známa.

„Prozatím pracujeme se všemi variantami. Požár mohl vzniknout díky nedbalosti, technické závadě nebo mohl být založen úmyslně,“ uvedla v úterý policejní mluvčí Milena Šabatová.

V Osvětimanech hořela hospoda hradního kancléře Mynáře. Škoda je 15 milionů

Podle některých místních se dost možná nejednalo o náhodu. K požáru totiž došlo jen den poté, co se na veřejnost dostala informace o tom, že kancléř Mynář nařídil skartaci tajného dokumentu Bezpečnostní informační služby ke kauze Vrbětice.

„Určitě by to ale neudělal nikdo z místních. Tady za ním všichni stojíme. Je to správný chlap, který toho pro celé Osvětimany udělal hrozně moc. Je prostě náš,“ popsal Deníku muž venčící psa nedaleko vyhořelé hospody.

Ta je součástí celého Mynářova areálu, který čítá také penzion, rybník či sjezdovku.

Jsme hrdí na to, co dokázal

K osvětimanskému areálu se navíc pojí i známá zabíjačka, kterou kancléř uspořádal na jaře roku 2020 během nouzového stavu.

„Tehdy se to hrozně řešilo v televizi a každý ho tam za to kritizoval. Přitom se lidé i přes zákaz všude běžně setkávali. Nerozuměla jsem tomu. Zase se o tom mluvilo, jen protože je to Mynář a někomu asi vadí,“ kroutila hlavou asi šedesátiletá žena, která si nepřála uvést své jméno.

„My ho ale máme rádi. Jsme hrdí na to, co dokázal,“ poznamenala.

Lidé ho tady mají rádi

Za Mynářem stojí i další Deníkem oslovení lidé z Osvětiman.

„Nebýt jeho, tak kdoví, jak by to tady dneska vypadalo. Podívejte se třeba na náš fotbal,“ poukázal další z místních. „Bez Mynáře by se tady sotva hrálo,“ dodal.

Ovlivňoval hradní kancléř fotbalovou ligu? Mynáře vyšetřuje etická komise FAČR

Ačkoli má obec necelých 900 obyvatel, fotbalové TJ Osvětimany každoročně útočí na nejvyšší příčky v I.A třídě Zlínského kraje, skupině B.

Slova místních potvrdil také starosta Aleš Pfeffer. „Lidé ho mají rádi a stojí za ním. Dokonce měl snad nejvíce hlasů ze všech, když před čtyřmi lety kandidoval do zastupitelstva. Místní ho vnímají pozitivně,“ sdělil Deníku.

Strana práv občanů – zemanovci (SPOZ) v čele s Mynářem ovládla v obci poslední dvoje volby do zastupitelstva. V obou případech navíc získal hradní kancléř nejvíce preferenčních hlasů.

Bašta Mynáře i Zemana

Oblibu Vratislava Mynáře i Miloše Zemana mezi místními dokládají také výsledky prezidentských voleb. V prvním kole v roce 2013 získal Zeman v Osvětimanech 38 procent a v souboji s Karlem Schwarzenbergem v kole druhém pak dokonce přes 71 procent hlasů.

A s podobným přehledem zvítězil i o pět let později, kdy v prvním kole obdržel necelých 60 procent hlasů a ve druhém kole přes 66 procent.

Podle katastru nemovitostí patří objekt restaurace Na srubu firmě O.L.G.A.- S.K.I. , jejíž jediným společníkem je Vratislav Mynář.

Hradní kumpáni

Mynářova společnost O.L.G.A. dostala nedávno dvakrát pokutu za neoprávněné čerpání vody využívané k zasněžování sjezdovky v Osvětimanech.

V prvním případě to bylo 300.000 korun, ve druhém více než 38.000 korun. Vodu firma čerpala z místního rybníka, který kancléř Mynář podle informací České televize vybudoval také bez povolení.

V souvislosti s další stavbou v lyžařském areálu obvinila policie v roce 2021 Mynáře z poškozování finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu.

Případ se týká šestimilionové dotace na dostavbu penzionu Malovaný v Osvětimanech. Podle policie ji Mynářova firma Clever Management čerpala neoprávněně. Mynář odmítá, že by spáchal trestný čin, své stíhání považuje za nestandardní a ovlivněné tlakem médií.