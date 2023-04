Myslela, že do ČR jede na týden. Svůj čokoládový sen si Ukrajinka plní v Plzni

Mohlo to být ráno jako každé jiné. Nad ukrajinským městečkem Stryj právě svítalo a mladá nutriční poradkyně Iryna Yurtsivová se chystala odvézt své tři děti do školy a školky. Pak měla namířeno do práce, do svého fitness centra uprostřed města. Během dne ji čekaly ještě další pracovní schůzky. Ze zvyku se rychle podívala na mobilní telefon, aby si upřesnila, kdy a kde má být. Záplava sms zpráv od kamarádek a známých ji vyděsila, aniž by ještě věděla o co jde. Bylo 24. února 2022 a válka na Ukrajině právě začala.

Iryna vyrábí veganské čokoládové bonbony bez cukru a lepku | Video: Deník/Pavel Bouda